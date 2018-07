Carburante | Qe | ancora quiete prezzi su rete

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Non si rompe lasullacarburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in salita per la seconda seduta di fila, infatti, neanche oggi, per il diciassettesimo giorno consecutivo, si registrano interventi suiraccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territorio, di conseguenza,praticati in sostanziale equilibrio, fatto salvo qualche lieve aggiustamento al ribasso sul self. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservacarburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,631 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,631 a 1,647 euro/litro (no-logo a 1,615). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,503 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,503 a 1,518 euro/litro (no-logo ...