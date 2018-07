Caos | fumogeni e polizia buttano a terra Nibali E il Tour perde la faccia

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Alpe d'Huez. Ai francesi gireranno ancora, ma questa volta girano molto più a noi e a quanti hanno a cuore le sorti di Vincenzo. Girano eccome, e non smettono di girare, anche quando il presidente di giuria respinge il reclamo di Brent Copeland, general manager del Team Bahrain Merida, la formazione capitanata da Vincenzo nostro.Niente da fare, se chiedi ai francesi una mano, quella te la danno tutt'al più per sbatterti per. Come accaduto ieri, quando al traguardo mancano 4 chilometri. Vincenzo nostro è nel gruppetto di avanguardia, ha da poco "provato la febbre" così dicono i corridori in gergo quando scattano per vedere come reagiscono gli avversari -: una progressione a 10 km dal traguardo, che costringe Bernal, gregario di Froome e Thomas, a fare gli straordinari.Vincenzo sta bene. Lo si vede e lo si vedrà. In avanscoperta c'è Romain Bardet, ma sul transalpino si ...