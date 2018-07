Cancro | chi usa la medicina alternativa ha più probabilità di non farcela

Tumori : consumare molta frutta e verdura potrebbe ridurre il rischio di Cancro al seno : Le donne che consumano molta frutta e verdura ogni giorno potrebbero avere un rischio minore di cancro al seno, soprattutto nelle forme più aggressive, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato su International Journal of Cancer. Nei loro risultati, le verdure crucifere, come i broccoli, e le verdure di colore giallo o arancione avevano un’associazione particolarmente significativa con la ...

Cancro - un’infografica interattiva sui fattori di rischio : Foto Pixabay Mentre impazza la polemica contro l’Organizzazione mondiale della sanità, rea di aver indicato alcune eccellenze del made in Italy come causa di tumori, vale la pena provare a fare il punto della situazione. Non solo per specificare che a fare male all’organismo non è il parmigiano in sé, ma il sale che contiene se assunto in quantità eccessiva. Ma anche per fare una panoramica dei fattori che possono aumentare, o in ...

Rimandò la cura del Cancro per far nascere il figlio - al via la beatificazione per Chiara : ROMA - A sei anni dalla morte di Chiara Corbella Petrillo, la diocesi di Roma ha fatto il primo passo verso la sua beatificazione. La giovane donna morì a 28 anni, il 13 giugno 2012, dopo aver ...

Chirurgia : su 30mila interventi di Cancro al colon - solo il 35% in laparoscopia : Su circa 30mila interventi chirurgici per tumore maligno al colon, solo il 35% viene realizzato con tecniche mini invasive che comportano notevoli vantaggi per il paziente e il Servizio sanitario nazionale. Partendo da questi dati del Programma nazionale esiti (Pne) dell’Agenas, l’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) in collaborazione con Johnson & Johnson Medical Spa ha presentato oggi a Roma la prima Academy di ...

Lo spuntino di mezzanotte può provocare il Cancro : «Rischi per seno e prostata» : Lo «spuntino di mezzanotte» aumenterebbe il rischio di contrarre il cancro al seno e alla prostata. A puntare il dito contro l'alimentazione nelle ore pre-sonno è uno studio...

È buddista - la chiesa nega il funerale : scoppia la polemica per la 45enne morta di Cancro : di Bianca Francavilla Barbara Budai aveva 45 anni, è morta dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. Viveva a San Felice Circeo, ed è qui che i suoi parenti hanno chiesto la celebrazione del ...

Ricerca : alleanza Milano-Pechino contro Cancro e invecchiamento : Medicina tradizione cinese e oncologia molecolare: una ‘strana coppia’ che si forma al servizio della Ricerca contro il cancro e le malattie legate all’invecchiamento. Un matrimonio che si celebra sull’asse Milano-Pechino, grazie a un accordo siglato dall’Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare) del capoluogo lombardo e l’Imm (Institute of Materia Medica) della capitale del Dragone. Obiettivo: gettare un ...

Carolyn Smith contro Eleonora Brigliadori : 'Felice della scelta della Rai. Offende i medici e chi lotta contro il Cancro' : Io non scendo nello specifico perché ognuno ha un percorso personale, ma per tutti la sola strada è la scienza e la medicina'. Seguici e condividi!