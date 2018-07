Campobasso | Renzi | garantista su Savona ma Di Maio si vergogni

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Sono un. Per me il Ministro #, indagato, non deve dimettersi. Ma proprio per questo dico ad alta voce che Die i suoi devono vergognarsi. Per anni hanno massacrato persone e famiglie in nome di un giustizialismo vergognoso. Adesso usano la #doppiamorale”. Lo scrive Matteosu twitter. L'articolosuma DisiMeteo Web.