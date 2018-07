Campobasso | il Ministro Savona indagato per usura bancaria

Il ministro Savona è indagato a Campobasso per usura bancaria : Il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona , secondo quanto riportato dalla stampa locale, è indagato insieme ad altre 22 persone a Campobasso nell'ambito dell'inchiesta su una presunta usura bancaria . I fatti riguardano l'epoca in cui Savona era al vertice di Unicredit. L'indagine riguarda la realizzazione di parchi eolici di Molise, Puglia e Campania. L'iscrizione del ministro nel registro degli indagati, ...

