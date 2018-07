romadailynews

: Campidoglio: Proseguono attività e servizi ‘Piano Caldo’: #Roma – Procedono a pieno ritmo… - romadailynews : Campidoglio: Proseguono attività e servizi ‘Piano Caldo’: #Roma – Procedono a pieno ritmo… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma – Procedono a pieno ritmo, su tutto il territorio capitolino, le attivita’ e ia favore della popolazione anziana previste nell’ambito del Piano Caldo 2018. Una campagna informativa ad hoc con distribuzione di brochure nei Municipi e nei Centri Anziani ha diffuso in modo capillare informazioni su tutte le iniziative in corso, oltre alle indicazioni utili per affrontare con minor rischio il periodo estivo. Il programma messo a punto su impulso dell’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale Laura Baldassarre offre attivita’ in piscina, attivita’ motorie per l’invecchiamento attivo, attivita’ di palestra cognitiva, seminari di prevenzione presso gli sportelli socio sanitari Farmacap, un torneo di calcetto intergenerazionale. Per la prima volta le persone in condizioni di maggiore fragilita’, soprattutto gli ...