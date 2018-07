Calendario Serie A 2018-19 | quando è il sorteggio

Calendario amichevoli/ Serie A : oggi spazio a Atalanta e Bologna. Il programma dei test match internazionali : Calendario amichevoli: ecco il programma dei test match attesi oggi domenica 15 luglio 2018. On campo anche due club della Serie A ovvero Atalanta e Bologna.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 06:35:00 GMT)

Calendario Amichevoli/ Risultati Serie A : in campo 12 club tra cui Roma - Napoli - Inter! Il programma completo : Calendario Amichevoli: anche oggi sabato 14 luglio si torna in campo per i primi test match estivi. Riflettori puntati su 12 club di Serie A tra Inter, Roma e Napoli.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Serie A - il Calendario 2018/19 verrà sorteggiato il 26 luglio : Manca poco più di un mese al 18 agosto, data della partenza della stagione di Serie A 2018/19. Gli appassionati di calcio fremono per l'inizio del nuovo anno e per vedere Cristiano Ronaldo calcare i ...

Serie A : il 26 luglio il sorteggio del Calendario : La Lega di Serie A ha ufficializzato la data del sorteggio dei calendari del prossimo campionato: sarà giovedì 26 luglio e avverrà nella sede di Sky Sport . Non sono stati precisati ancora l'orario dell'evento e i criteri di compilazione.

Calendario Serie A 2018-2019 - dove vedere il sorteggio in Tv e in streaming : Appuntamento a giovedì 26 luglio quando conosceremo il Calendario del campionato di Serie A 2018-2019 L'articolo Calendario Serie A 2018-2019, dove vedere il sorteggio in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - il Calendario sarà svelato il 26 luglio : ll calendario della prossima Serie A verrà svelato giovedì 26 luglio negli studi televisivi di Sky. Ancora qualche giorno di attesa, e poi tifosi, appassionati e addetti ai lavori potranno conoscere ...

Il 26 luglio la presentazione del Calendario di serie A 2018/2019 : Roma, 13 lug., askanews, - Giovedì 26 luglio si terrà, presso gli studi televisivi di Sky, la presentazione del calendario della serie A 2018/2019, che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi ...

Serie A - Calendario svelato il 26/7 : ANSA, - MILANO, 13 LUG - Il calendario della prossima Serie A verrà svelato giovedì 26 luglio negli studi televisivi di Sky. Ancora qualche giorno di attesa, e poi tifosi, appassionati e addetti ai ...

Presentazione Calendario Serie A 2018-2019 : data - programma - orario e tv. Come seguire l’evento? Si svelano le giornate e le partite : Cresce l’attesa per l’inizio della Serie A 2018-2019 la cui prima giornata è prevista per sabato 18 agosto. Il massimo campionato italiano, che prevede 38 giornate e che si concluderà il 26 maggio, si preannuncia altamente spettacolare e appassionante con tantissimi campionati pronti a illuminare la scena. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha indubbiamente conferito grande prestigio alla nostra Serie A con la Juventus sempre più ...

Serie A 2018-2019 - il 26 luglio negli studi Sky il sorteggio del Calendario : Aggiornamenti su Sky Sport24, Sky Sport.it e sulla nostra app. Dove sarà fatto il sorteggio? Il sorteggio si svolgerà presso gli studi Sky di Milano Santa Giulia. Quando inizia la Serie A, quando ...

Calendario Serie A - ecco la data della presentazione : Calendario Serie A – Ancora qualche giorno di attesa e tifosi, appassionati ed addetti ai lavori potranno conoscere il programma delle sfide calcistiche della nuova stagione. Giovedì 26 luglio si terrà, infatti, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/2019, che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi anticipi della stagione, per concludersi il 26 maggio 2019. Nei prossimi giorni ...

Serie A - giovedì 26 luglio il sorteggio del Calendario 2018-2019 : Il campionato di Serie A 2018-2019 che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi anticipi della stagione, per concludersi il 26 maggio 2019. L'articolo Serie A, giovedì 26 luglio il sorteggio del calendario 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.