Calciomercato Inter | altri due innesti per Spalletti | adesso la squadra è quasi al ...

Calciomercato Inter - succede di tutto : Ausilio prepara due colpi - intanto in arrivo “pazze offerte” : Inter scatenata sul mercato con diverse operazioni che potrebbero andare in porto nelle prossime ore, Piero Ausilio lavora a due colpi in entrata In casa Inter si stanno vivendo ore concitate in chiave Calciomercato. Sia in entrata che in uscita, sono arrivate notizie molto importanti da più fronti, notizie che potrebbero portare a cospicui cambiamenti nella rosa di mister Spalletti. In primis, dalla Spagna, Marca rilancia una bomba non da ...

Calciomercato Inter - Salcedo ufficiale : Dopo gli acquisti in prima squadra di Asamoah,De vrij, Politano e Nainggolan, l’Inter si aggiudica anche il 2000 ex Genoa Salcedo, che andrà a far parte del progetto Primavera. L’Inter ha ufficializzato il suo acquisto sul proprio sito ufficiale: “Fc Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il Genoa per il trasferimento in nerazzurro del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora a titolo temporaneo ...

Calciomercato : il brasiliano Malcom è ormai ad un passo dal diventare un giocatore dell’Everton - beffata l’Inter : Il brasiliano Malcom è ormai ad un passo dal diventare un giocatore dell’Everton. Secondo l’Equipe, infatti, il club inglese nelle prossime ore dovrebbe presentare un’offerta decisiva al Bordeaux. A conferma dell’ormai imminente cessione, l’assenza all’ultimo momento di Malcom nella terza amichevole pre stagionale dei Girondins contro il Saint-Etienne. Il 21enne esterno, obiettivo anche dell’Inter, ...

Calciomercato Inter - spunta Henrichs se non arriva Vrsaljko : MILANO - Il preferito per la corsia di destra dell' Inter resta Vrsaljko , il cui valore di mercato dopo il Mondiale secondo l' Atletico Madrid è salito intorno ai 30 milioni. Il problema, però, non è ...

Calciomercato - l'Inter pensa a Mateo Kovacic per rinforzare il centrocampo : In casa Inter si continua a delineare la strategia di mercato da attuare in quest'ultimo mese, che dovra' vedere l'approdo a Milano di un terzino destro, un centrocampista centrale e un esterno d'attacco. I nerazzurri hanno gia' chiuso cinque acquisti ma il tecnico, Luciano Spalletti, è stato chiaro nel summit avuto con la dirigenza ribadendo la necessita' di arricchire ulteriormente la rosa a sua disposizione, soprattutto in vista del ritorno ...

Calciomercato Inter - nome nuovo per il centrocampo : Freuler dell'Atalanta (RUMORS) : L'Inter è impegnata a comporre una rosa in grado affrontare senza troppi problemi la prossima stagione di campionato e di Champions League. Le cinque trattative in entrata concluse sembrano però non bastare a Luciano Spalletti, il quale ha chiesto ad Ausilio un sacrificio per portare a Milano almeno altre tre pedine, una per reparto. Le voci più insistenti riguardano il centrocampo. L'Inter osserva il centrocampista Remo Freuler L'Inter sarebbe ...

Calciomercato Inter - presa decisione su Perisic : L'esterno croato è tornato nel mirino del Manchester United di Mourinho Calciomercato Inter Perisic / Ivan Perisic è incedibile. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l' Inter non ha assolutamente intenzione di privarsi dell'esterno croato, autore di un eccellente Mondiale . Per questo non fisserà nessun prezzo per il suo cartellino, né discuterà con ...

Calciomercato - Inter : idea Henrichs. Napoli - pressing per Lainer : Calciomercato sempre più rovente, tante le trattative pronte a entrare nel vivo. In casa Inter l'obiettivo principale al momento è quello di regalare a Luciano Spalletti un nuovo esterno destro: il ...

Inter - il grande sogno nerazzurro per la “fase 2” del Calciomercato : L’Inter sta ‘covando’ un altro grande colpo per la sessione estiva del calciomercato: ecco cosa ha in mente il ds nerazzurro Piero Ausilio L’Inter sta lavorando alla grande sul mercato. I botti altrui, quali CR7 alla Juventus, non devono e non possono oscurare le ottime mosse nerazzurre. Gli acquisti giunti alla corte di Spalletti sono di primissima fascia, da Nainggolan a De Vrij, passando per Lautaro Martinez, ...

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

Calciomercato Inter - clausola scaduta : Icardi verso il rinnovo : La finestra di mercato di valenza della clausola è scaduta: ora Icardi può rinnovare. Intanto sul mercato spunta Paredes

Calciomercato Inter – Centrocampo - una poltrona per 3 : Paredes - Kovacic e un interessate prospetto della Serie A : Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un centrocampista: sondati i profili di Paredes e Kovacic, prende credibilità anche l’ipotesi Freuler Dopo l’arrivo di Nainggolan, il Centrocampo dell’Inter ha bisogno di un’ultima pedina per essere puntellato. Se Brozovic appare rinato dopo il Mondiale, il possibile addio di Vecino, richiesto dal Chelsea, spinge Piero Ausilio alla ricerca di un nuovo calciatore per la ...

Calciomercato Inter - Chiesa o Di Maria se parte Perisic : MILANO - L' Inter si deve guardare dagli assalti del Manchester United a Ivan Perisic : l'esterno croato, ora in procinto di giocarsi il Mondiale con la sua nazionale, è nel mirino di Josè Mourinho ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all’Inter? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 14 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 15 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...