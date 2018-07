Calciomercato | incontro tra Juve e Sampdoria per Pjaca | il giocatore al momento

Calciomercato Sampdoria - incontro in corso con la Juve : si tenta lo… scippo ai danni della Fiorentina : Il direttore Sabatini è a colloquio con Paratici a Milano per Marko Pjaca, giocatore nel mirino anche della Fiorentina Si è scatenata una vera e propria corsa a due per Marko Pjaca, la Sampdoria infatti è piombata sul calciatore provando a battere la concorrenza della Fiorentina. AFP PHOTO / PASCAL GUYOT / Walter Sabatini è in queste ore a colloquio con Fabio Paratici per provare a capire nel dettaglio la situazione, tentando anche il ...

Le ultime da casa Juventus : l’incontro-lampo di Paratici in chiave Calciomercato ed il no di CR7 alla tournée americana : Cristiano Ronaldo e la Juventus continuano la preparazione in vista della prossima stagione, nella quale il club è atteso ad un ulteriore salto di qualità europeo In casa Juventus l’entusiasmo è alle stelle dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. E’ notizia di oggi però, che il calciatore portoghese non parteciperà alla tournèe estiva negli Usa, ma si allenerà a Vinovo in attesa del ritorno dell’intera rosa dagli ...

Calciomercato Milan - Bonucci ha già le valigie in mano : incontro positivo tra l’agente e il Paris Saint-Germain : L’agente del calciatore rossonero ha incontrato a Parigi i vertici del Paris Saint-Germain, confermando il gradimento del proprio assistito alla destinazione francese Lo scossone societario che coinvolge il Milan potrebbe spingere Leonardo Bonucci a lasciare il club rossonero, dopo solo una stagione dal suo sbarco a Milanello. AFP/LaPresse Il procuratore del difensore ex Juventus ha incontrato infatti a Parigi i vertici del Paris ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo manda via Higuain : mercoledì incontro decisivo col Chelsea - ecco le cifre : L’arrivo di Cristiano Ronaldo spinge Gonzalo Higuain in direzione Chelsea: il bomber argentino mercoledì incontrerà i Blues, prima grande cessione nel Calciomercato della Juventus L’arrivo di Cristiano Ronaldo, presentato quest’oggi con la conferenza stampa ufficiale, ha aggiunto qualità e talento al reparto offensivo della Juvenuts. Un reparto in cui qualcuno è di troppo, e quel qualcuno risponde al nome di Gonzalo ...

Calciomercato Sassuolo - accelerata per Locatelli : incontro decisivo con il Milan per chiudere l’operazione : Il direttore generale del Sassuolo è arrivato a Milanello per discutere con i rossoneri di Locatelli, centrocampista che interessa ai neroverdi Il Sassuolo si avvicina a Manuel Locatelli, giovane centrocampista di proprietà del Milan. accelerata decisiva in queste ore del club emiliano, con il direttore generale Carnevali che ha raggiunto Milanello per chiudere una trattativa che va avanti da giorni. Si cerca un’intesa sulla base di ...

Calciomercato Milan - incontro con l'Atletico Madrid per Kalinic : c'è anche il Bayer Leverkusen : L'ultima stagione non è stata positiva per Nicola Kalinic. Appena sei gol totali con la maglia del Milan, poi la negativa parentesi al Mondiale con l'allontanamento dalla Nazionale croata dopo il ...

Calciomercato - Ronaldo : incontro tra Perez e Mendes a Madrid. La Juventus ci crede : Se da una parte l'Amministratore Delegato Beppe Marotta glissa , "Se i tifosi della Juve possono sognare Cristiano Ronaldo? Non parlo…", ha detto a Sky Sport nel pomeriggio di mercoledì, , dall'altra ...

Benkovic al Milan/ Calciomercato : fissato l'incontro con intermediari per il difensore della Dinamo Zagabria : Benkovic al Milan, Calciomercato: fissato l'incontro dalla dirigenza rossonera con gli intermediari che curano gli interessi del giovanissimo difensore croato della Dinamo Zagabria. (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:17:00 GMT)

Calciomercato Genoa - incontro con il Napoli in agenda : i rossoblu fanno sul serio per Ciciretti : Il club rossoblu ha fissato un incontro con il Napoli la prossima settimana per parlare di Ciciretti, nuovo obiettivo del Genoa Il Genoa guarda in casa Napoli, il club rossoblu ha messo gli occhi su Amato Ciciretti, esterno offensivo classe ’93 l’ultima stagione stagione in prestito al Parma. L’ex Benevento, capace di conquistare la serie A con gli emiliani, è un pallino del presidente Preziosi, che vorrebbe regalarlo a ...

Calciomercato Cagliari - incontro col Cittadella per Varnier e Kouamè : Cagliari - Nelle prossime ore il Cagliari incontrerà il Cittadella per parlare di due giovani che hanno fatto molto bene in Serie B. Lo spunto al diesse Carli l'ha dato Marco Varnier , 20 anni, ...

Calciomercato. Lazio-Acerbi - possibile intesa con il Sassuolo a 12 milioni : in settimana l'incontro : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le parti potrebbero accordarsi su una cifra intorno ai 12 milioni ovvero una via di mezzo tra le offerta e domanda. Lotito e Tare nei prossimi giorni incontreranno ...

Calciomercato - il Monaco irrompe su Mandragora : incontro con la Juventus : Non solo il Genoa, anche il Monaco è interessato a Rolando Mandragora. Il centrocampista classe '97 è valutato dalla Juventus non meno di 20 milioni di euro: se n'è parlato oggi, nel corso di un ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato in questi giorni : incontro segreto con Morata : Il direttore sportivo del Milan ha incontrato negli scorsi giorni Alvaro Morata, chiedendogli la disponibilità a sposare il progetto rossonero In attesa della sentenza dell’Uefa che potrebbe escludere il Milan dalla prossima edizione di Europa League, Massimiliano Mirabelli non sta con le mani in mano e getta le basi per i prossimi colpi rossoneri. LaPresse/EFE Negli scorsi giorni, il direttore sportivo calabrese ha incontrato in gran ...

Calciomercato Inter - si fa sul serio per Malcom : incontro col Bordeaux : L'Inter fa sul serio per Malcom. Dopo l'Interesse emerso nei giorni scorsi, la società nerazzurra ha incontrato a Milano il presidente del Bordeaux e gli agenti del talentuoso esterno d'attacco ...