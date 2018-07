Calciomercato Hellas Verona | ecco il colpaccio per l’attacco ...

Calciomercato Hellas - super mossa per l’attacco : 1/8 Settonce Roberto/LaPresse ...

Calciomercato Spal : preso Valoti dall’Hellas Verona : Mattia Valoti è un nuovo giocatore della Spal. Il centrocampista classe 1993 arriva dall’Hellas Verona “in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni”, fa sapere in una nota la società emiliana. Nell’ultimo campionato di Serie A il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan ha collezionato 26 presenze segnando 3 reti.L'articolo Calciomercato Spal: preso Valoti dall’Hellas Verona sembra ...

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...

Calciomercato Hellas Verona - ecco allenatore e primo colpo per la prossima stagione : Calciomercato Hellas Verona – Grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, la squadra di Pecchia non è riuscita a reagire e conquistare l’obiettivo. Ma adesso è arrivato il momento di programmare la prossima stagione e la prima mossa può considerarsi importante, la decisione è stata quella di affidare la panchina all’ex Bari Fabio Grosso, avrà l’obiettivo di riportare ...