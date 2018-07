Calcio a 5 serie B | il Cln Cus Molise cala i colpi Leccese e Pescolla

Calcio - la Serie A arriva al cinema! Le partite saranno trasmesse nelle sale e nei teatri : Dalla prossima stagione sarà possibile vedere la Serie A di Calcio anche al cinema e nei teatri. La Lega ha introdotto infatti un nuovo pacchetto chiamato Cinema e Teatro. Si tratta di una vera rivoluzione per il mondo del pallone, che prova così ad aumentare il numero degli spettatori in un modo totalmente nuovo. L’unica limitazione riguarderà la collazione delle sale, che dovranno distare almeno 80 km dallo stadio in cui viene giocata la ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Calcio anche nei cinema. Embargo highlights in chiaro : La Serie A debutta in cinema e teatri, ma rischia di non finire sulla finestra televisiva di 90' Minuto, secondo l'offerta di Diritti tv non esclusivi varata all'unanimità dall'assemblea della Lega Serie A e pubblicata lunedì. Inedito è il pacchetto per cinema e teatri, per la trasmissione della partite live, in sale lontane 80 chilometri dagli stadi in cui si gioca, che potrebbe interessare anche a uomini di cinema come il ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Calcio anche nei cinema. Embargo per highlights in chiaro : La Serie A debutta in cinema e teatri, ma rischia di non finire sulla finestra televisiva di 90' Minuto, secondo l'offerta di Diritti tv non esclusivi varata all'unanimità dall'assemblea della Lega Serie A e pubblicata lunedì. Inedito è il pacchetto per cinema e teatri, per la trasmissione della partite live, in sale lontane 80 chilometri dagli stadi in cui si gioca, che potrebbe interessare anche a uomini di cinema come il ...

Parma Calcio/ Ultime notizie - Serie A in bilico : il Chievo riparte da San Zeno con mille dubbi in testa : Parma calcio, Ultime notizie, procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A. Pugno pesante del procuratore federale nei confronti della società ducale(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:49:00 GMT)

PARMA Calcio/ Ultime notizie - Serie A in bilico : a rischio retrocessione anche il Chievo Verona : PARMA CALCIO, Ultime notizie, procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A. Pugno pesante del procuratore federale nei confronti della società ducale(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:55:00 GMT)

PARMA Calcio/ Ultime notizie - procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A : PARMA CALCIO, Ultime notizie, procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A. Pugno pesante del procuratore federale nei confronti della società ducale(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Calcio : Serie A a rischio per il Parma. Chiesti quattro anni di squalifica per Calaiò e penalizzazione per il club : Ha avuto inizio a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il calciatore dei ducali è accusato di illecito sportivo per alcuni messaggi spediti via Whatsapp con l’ex compagno di squadra Filippo De Col, prima del match tra Spezia e Parma decisivo per la promozione degli emiliani nella massima Serie. Il club risponde per responsabilità oggettiva. Ebbene, la ...

Parma Calcio - la Procura chiede - 2 punti per il 2017-2018. Serie A a rischio : L'accusa di tentato illecito, per la vicenda dei messaggi whatsapp di Emanuele Calaiò ai giocatori dello Spezia

La Reggiana Calcio è fallita/ La società non presenta ricorso : addio alla Serie C e futuro incerto : La Reggiana è fallita: la società ha deciso di non presentare ricorso per l'esclusione dal campionato di Serie C, la famiglia Piazza non ha trovato l'accordo per la cessione del club(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:44:00 GMT)

Calcio - Serie B 2018-2019 : il Cesena fallisce - ripartirà dai dilettanti. Si complica anche la situazione del Bari : Niente da fare per il Cesena. Il termine per presentare il ricorso dopo l’esclusione momentanea dalla Serie B sancita dalla Covisoc scadeva questa sera alle 19 e la società romagnola non ha provveduto ad inoltrare la domanda. Troppo grande il debito (73 milioni, di cui 40 con l’Erario) da colmare in così poco tempo. La società ha comunicato in una nota di aver già aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di ...

Il Bari Calcio riparte dal Bisceglie in Serie C : Il mitico Bari calcio non c’è più dopo 110 anni di storia. E’ stato impossibile trovare i tre milioni mancanti

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

Calcio : sanzioni in arrivo per Chievo e Parma - a rischio la Serie A : Retrocessione in Serie B, maxi multa oppure permanenza in Serie A con la decurtazione di punti. Sono queste le varie ipotesi che potrebbero colpire Parma e Chievo domani in occasione dell'udienza ...

Calcio : sanzioni in arrivo per Chievo e Parma - a rischio la Serie A : Retrocessione in Serie B, maxi multa oppure permanenza in Serie A con la decurtazione di punti. Sono queste le varie ipotesi che potrebbero colpire Parma e Chievo domani in occasione dell'udienza presso il Tribunale Nazionale Federale della FederCalcio. La società emiliana è accusata dalla Procura della Figc di illecito sportivo, quella veronese di plusvalenza fittizie. La Società A.C.Chievo Verona ...