CADUTA NIBALI Video | Tour de France 2018 | lo squalo si ritira | confermata frattura

VIDEO Vincenzo Nibali - CADUTA provocata dalla tracolla della fotocamera di un tifoso. La moviola : La caduta che ha costretto Vincenzo Nibali a lasciare il Tour de France è stata causata da un tifoso. Con il passare delle ore sono usciti una serie di VIDEO amatoriali che mostrano da una differente angolazione la dinamica della caduta, fornendo una visione chiara di quando successo. L’episodio è avvenuto a 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, nell’ultimo tratto della salita non transennato. Lo Squalo stava accelerando per rispondere all’attacco ...

VIDEO e FOTO CADUTA Vincenzo Nibali : colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez! Lo Squalo impigliato in una cinghia - addio Tour de France : Vincenzo Nibali è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa di una frattura vertebrale dovuta a una Caduta a quattro chilometri dalla cima dell’Alpe d’Huez. Lo Squalo stava pedalando benissimo, stava rispondendo all’attacco di Chris Froome e sembrava in forma smagliante, pronto a lottare per la vittoria di tappa e per dare sempre più concretamente l’assalto alla maglia gialla. Proprio sul più bello, però, è ...

Alpe d’Huez shock - Nibali verso al ritiro dopo la CADUTA : “non riesco a respirare”. Dal Tour de France oltre al danno la beffa - “all’Ospedale ci vai da solo” - e spunta un VIDEO inedito della CADUTA : Tour de France, l’incredibile epilogo dopo la caduta di Nibali: Squalo verso il ritiro, abbandonato dagli organizzatori verso l’Ospedale di Grenoble Sta finendo nel modo peggiore possibile il Tour de France di Vincenzo Nibali: dopo la vergognosa caduta sulla salita dell’Alpe d’Huez, dove una moto dell’organizzazione l’ha travolto mentre lo Squalo dello Stretto stava volando verso uno storico successo di ...

Tour de France - Nibali a terra : “Stretto tra moto della polizia e tifosi”. Poi recupera 50?. Ecco il momento della CADUTA : A circa quattro chilometri della vetta dell’Alpe d’Huez, in una delle tappe alpine più belle di questo Tour de France, Vincenzo Nibali in una frazione di secondo sparisce: era lì con i migliori, poi lo si ritrova a terra dolorante. Caduto senza un apparente motivo nel momento clou dell’ultima salita, un attimo dopo lo scatto di Chris Froome. Il messinese però si rialza, riparte, recupera almeno 50 secondi sui migliori e alla ...

Tour de France barzelletta - che imbarazzo per l’organizzazione dopo la CADUTA di Nibali sull’Alpe d’Huez : i francesi imparino dal Giro d’Italia - ecco come funziona sullo Zoncolan [FOTO] : Tour de France, che vergogna sull’Alpe d’Huez: gli organizzatori Francesi imparino dal Giro d’Italia Il Tour de France è certamente la corsa ciclistica più prestigiosa del mondo, ma deve questo prestigio solo ed esclusivamente alla propria storia epica e leggendaria perché se dipendesse dall’organizzazione, da almeno 20 anni i Francesi hanno solo da imparare rispetto al Giro d’Italia che ha portato i corridori ...