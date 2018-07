Cadavere di donna nelle Canarie | si teme possa essere l’italiana Luciana Bianchi

Il Cadavere ritrovato al Segrino è di una donna con la fede al dito : Il cadavere ritrovato al Lago del Segrino ieri è di una donna. Decisiva l'autopsia Al momento non è ancora nota l'identità della donna ritrovata senza vita nel canneto ieri, martedì 10 luglio, al Lago ...

Scampia - trovato il Cadavere di una donna in un parco : Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel parco Corto Maltese in via Hugo Pratt a Scampia . Ad accorgersi del corpo senza vita tra i cespugli sono stati alcuni cittadini in quel momento presenti ...

CAVI DI LAVAGNA - CANOISTA TROVA Cadavere IN MARE/ Ultime notizie : donna 70enne morta mentre faceva il bagno : CAVI di LAVAGNA, CANOISTA TROVA CADAVERE in MARE: si tratta di una donna sessantenne il cui corpo è stato recuperato da un bagnino. In corso le indagini della Capitaneria.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:54:00 GMT)

Cadavere di giovane donna in spiaggia : Il Cadavere di una giovane donna è stato trovato sulla spiaggia di Spadafora, nel messinese . A fare la macabra scoperta sono stati alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Il corpo senza vita si ...

C'è il Cadavere di una donna ai Navigli. Forse voleva comprare il tempo - ma non si può : Pare, secondo la cronaca, che il suicidio sia l'ipotesi più accreditata. Pare.., ma comunque sia è l'orrore di una morte che si è consumata in solitudine, è Forse l'abbandono ad un gesto senza ...

Choc a Varcaturo - il Cadavere di una donna galleggia in mare : Il corpo di una donna galleggiante in mare è stato avvistato intorno alle 14 in località Varcaturo, nello specchio d'acqua al confine tra i comuni di Giugliano in Campania e Castel Volturno. Il ...

