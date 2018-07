Bye Bye Roma | Alisson a Trigoria per l' ultimo saluto ai giallorossi

Fa tappa a Salemi Il tour 'Bye Bye Live' 2018 di Annalisa : Da Sanremo a Salemi, Annalisa e il suo 'Bye Bye Live 2018' faranno tappa in piazza Alicia sabato 28 luglio, alle 21.30. Il concerto è inserito nel cartellone degli eventi 'Salemi d'Estate', messo a ...

Bye Bye No Triv! : Per organizzare e " forse " realizzare un progetto estrattivo in Italia ci vogliono, se va bene, almeno tre anni e qualche miliarduccio da investire. Per distruggere quel progetto basta una settimana ...

Roma - Bye Bye Alisson : il prezzo è giusto : Alla fine ha avuto ragione 'l'humor americano' di Pallotta: 'Per Alisson servono 78 milioni mentre Nainggolan andrà all'Inter', 14 giugno,. Ormai ci siamo: Radja ha salutato ormai da tre settimane ...

Vitalizi : Di Maio - promuovere eventi 'Bye Bye' ovunque - anche in spiaggia : eventi 'per raccontare il significato che ha' il provvedimento che 'non è solo un taglio ma anche la smentita a tutte quelle balle che ci hanno sui diritti acquisiti della politica in queti anni. ...

Vitalizi : Di Maio - promuovere eventi ‘Bye Bye’ ovunque - anche in spiaggia : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “I Vitalizi sono anche una questione di volontà politica perchè quando una cosa si vuol fare, si può fare. Per questo vi chiedo di promuovere eventi ‘bye bye ai Vitalizi’ in tutta Italia: nei bar, in spiaggia (senza stalkerizzare le persone..), dove volete”. Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Fb. eventi “per raccontare il significato che ha” il provvedimento che “non è ...

Vitalizi : Di Maio - promuovere eventi ‘Bye Bye’ ovunque - anche in spiaggia : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “I Vitalizi sono anche una questione di volontà politica perchè quando una cosa si vuol fare, si può fare. Per questo vi chiedo di promuovere eventi ‘bye bye ai Vitalizi’ in tutta Italia: nei bar, in spiaggia (senza stalkerizzare le persone..), dove volete”. Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Fb. eventi “per raccontare il significato che ha” il provvedimento che ...

Bye Bye vitalizi - "una misura illegittima e ingiusta" : perché c'è poco da festeggiare : Con spumante e palloncini gialli, cori e poca sobrietà, ieri il Movimento Cinque Stelle ha festeggiato il "bye bye ai vitalizi" dopo

'Bye Bye vitalizi' M5s festeggia con Di Maio in piazza : Via libera derll'ufficio di presidenza della Camera al taglio tante volte evocato e realizzato da Fico, dei vitalizi degli ex parlamentari. E' il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni' - ...

Il video con cui Virginia Raggi fa "Bye Bye" ai vitalizi : "bye Bye vitalizi". A scriverlo è la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post sul suo profilo Facebook accompagnato da un breve video in cui la sindaca mima in loop il gesto di salutare con la mano. Come lei anche numerosi consiglieri del gruppo M5S hanno postato brevissime clip video per 'salutare' i vitalizi.

Lazio - goodBye Felipe Anderson : visite mediche con il West Ham : Lazio, goodbye Felipe Anderson- Felipe Anderson dice addio alla Lazio e si prepara all’inizio della nuova avventura in Premier League. L’attaccante brasiliano, dopo l’ultima stagione in chiaro scuro in maglia Lazio, ripartirà dal West Ham. Questo ciò che riportano i colleghi di “Sky Sport” AFFARE DA 40 MILIONI: VIA ALLE visite mediche La Lazio, dalla […] L'articolo Lazio, goodbye Felipe Anderson: visite ...

Grillo : finalmente oggi abolizione vitalizi - Bye Bye : Roma – oggi finalmente verranno aboliti i vitalizi. È un giorno di festa per il MoVimento 5 Stelle. Dopo aver lottato e aspettato tanto tempo e’ arrivato il momento di trasformare il nostro sogno in realta’”. Cosi’ il ministro della Sanita’, Giulia Grillo, su facebook. “I vitalizi- dice- non sono diritti acquisiti, ma privilegi rubati che oggi salutiamo definitivamente. Invito tutti a fare una cosa ...

Vitalizi : Di Maio - finalmente il giorno è arrivato - Bye Bye : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli Italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo. #ByeByeVitalizi”. Lo scrive su Facebook, Luigi Di Maio. L'articolo Vitalizi: Di Maio, finalmente il giorno è arrivato, bye bye sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Di Maio : oggi giornata storica’ - Bye Bye vitalizi : Di Maio: oggi giornata storica’, bye bye vitalizi oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta… L'articolo Di Maio: oggi giornata storica’, bye bye vitalizi proviene da Essere-Informati.it.

GoodBye Boris. Chi sono i due nuovi ministri del governo May : Vacilla il governo di Theresa May, con due dimissioni pesanti in segno di protesta contro il nuovo piano presentato dalla premier per il negoziato sulla Brexit giudicato troppo morbido. Al posto del ministro dimissionario degli Affari Esteri Boris Johnson è stato nominato Jeremy Hunt, ministro della