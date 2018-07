Buzzi Unicem maglia nera del FTSE MIB : Aggressivo ribasso per Buzzi Unicem , che passa di mano in perdita del 3,97%. Il titolo già venduto nella prima parte della seduta risente delle valutazioni negative espresse dagli analisti di Equita ...

Segnali positivo dal settore Costruzioni - +0 - 45% - . Andamento sostenuto per Buzzi Unicem - +1 - 59% - : Giornata in moderato rialzo per il settore Costruzioni a Milano , che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia ...

L'Indice del settore Costruzioni italiano è in territorio positivo - +0 - 74% - - positiva la giornata per Buzzi Unicem - +1 - 43% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Costruzioni a Milano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & ...