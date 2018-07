Buoni pasto degli statali | bar e supermercati non accettano più i ticket Qui! Il

Caos Buoni pasto - la Procura di Genova apre un'inchiesta : Dopo la decisione da parte di Consip, l'azienda controllata dal Mef che gestisce gli acquisti della Pubblica Amministrazione,

Buoni pasto Qui! - ministra Bongiorno : “Situazione intollerabile per i dipendenti - presto soluzioni” : Sul problema dei mancati rimborsi dei Buoni pasto Qui! Ticket è intervenuta anche la ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno: "Saranno individuate in tempi brevi soluzioni idonee a tutelare i dipendenti e porre rimedio a questa situazione che reputo intollerabile".Continua a leggere

Problemi con Buoni pasto Qui Ticket e rimborso possibile? Cosa fare : Torniamo a parlare della questione buoni pasto Qui Ticket e del possibile rimborso dei tagliandi non utilizzabili perché non più accettati nei negozi come nei ristoranti e da altri esercenti. I dipendenti pubblici che hanno questi voucher divenuti ormai carta straccia come devono comportarsi per vedersi tutelati in un diritto previsto dal loro contratto di lavoro? Dell'insolvenza della società genovese Qui Ticket abbiamo già parlato ad inizio ...

Buoni pasto “Qui!” - a Genova indagano i pm : acquisiti i bilanci : acquisiti bilanci e decreti ingiuntivi. La Procura potrebbe chiedere il fallimento. Fogliani: «L’obiettivo è salvare i 700 posti di lavoro»

Buoni pasto “Qui!” - scatta l’inchiesta : Acquisiti bilanci e decreti ingiuntivi. La Procura potrebbe chiedere il fallimento. Fogliani: «L’obiettivo è salvare i 700 posti di lavoro»

Caos Buoni pasto “Qui!” - scatta l’inchiesta dei pm : Acquisiti bilanci e decreti ingiuntivi. La Procura potrebbe chiedere il fallimento. Fogliani: «L’obiettivo è salvare i 700 posti di lavoro»

I rinvii del governo e l'affaire Buoni pasto. Di cosa parlare stasera a cena : Se il mercoledì volevi nazionalizzare Alitalia, fare la guerra a Confindustria, farla pagare alle banche, cambiare tutto nei forzieri pubblici, poi è inevitabile che al giovedì arriva un po' di calo di tensione. Oggi che si fa, si saranno chiesti mentre rinviavano qualche altra decisione. A soccorre

“Stop Buoni pasto”. Ecco chi rischia di non ricevere più i ticket : la decisione : Caos buoni pasto per i dipendenti pubblici statali e degli enti locali dopo che la Consip ha annunciato la risoluzione della convenzione con la società Qui!Group “per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali”. “Saranno individuate in tempi brevi soluzioni idonee a tutelare i dipendenti e porre rimedio a questa situazione che reputo intollerabile. Ho già sensibilizzato le strutture ...

Che cosa sta succedendo con i Buoni pasto : Qualche giorno fa la Consip, l'azienda controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce gli acquisti della Pubblica Amministrazione,

Buoni pasto - sul caos Qui! interviene il ministero : MILANO - La crisi dei Buoni pasto Qui! agita i lavoratori, in gran parte della Pubblica amministrazione, che si ritrovano nel portafoglio i blocchetti di ticket non più utilizzabili. La società ...

Buoni pasto - Bongiorno : 'Intollerabile stop - ora le soluzioni' : Interviene il ministro della Pubblica Amministrazione sui disservizi legati alla disdetta della convenzione con al società Qui ticket. La fila dei creditori è lunga e agguerrita -

Perché i Buoni pasto Qui! Ticket non vengono più accettati da bar - negozi e ristoranti : Il caso dei buoni pasto della genovese Qui! Group è diventato una questione nazionale: riguarda ormai Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio e Campania. 250 lavoratori della società di Ticket restaurant a rischio.Continua a leggere

Problemi con Qui Ticket : fallito e Buoni pasto non più accettati? Il punto : Chi sta avendo Problemi con Qui Ticket e dunque con i buoni pasto ricevuti al lavoro presso molte delle pubbliche amministrazioni italiane? La società è fallita e non è possibile più acquistare beni presso i supermercati e i negozi aderenti? La situazione è alquanto grave al momento, a seguito di una specifica decisione presa da Consip (ossia la centrale acquisti della pubblica amministrazione che si occupa di bandire tutti i bandi per la ...

Caso “Qui!” - Buoni pasto in lotta contro il crollo : un aiuto dall’elettronica : Da due giorni il buono pasto è entrato nella fase più delicata della sua storia. La decisione ufficializzata venerdì da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, di rescindere il suo contratto milionario con una delle maggiori aziende italiane che emettono ticket, la genovese Qui!, minaccia di mettere a repentaglio la credibilità...