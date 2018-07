Buon compleanno Federico Moccia | Sebastiano Rossi…

Buon compleanno PRESIDENTE! ALTROVE PER MANDELA : Sono passati 100 anni tondi dalla nascita di Nelson MANDELA (18 luglio 1918) e il Ristorante ALTROVE ha deciso di ricordare il suo COMPLEANNO con una festa proprio mercoledì 18 luglio con performance dal vivo, musica , reading e interventi a cura di MaTeMù, il Centro Giovani scuola d’arte del Cies Onlus. “ ALTROVE – aggiunge Elisabetta Melandri presidente del Cies Onlus – è il ristorante della Onlus CIES che nel 1983 fu fondata ...

L’ammiraglia Opel compie 80 anni : Buon compleanno Kapitän! : Una vettura fondamentale: la Opel Kapitän festeggia un importante anniversario Quando una delle grandi vetture della storia dell’automobile compie 80 anni bisogna festeggiare. La carriera della Opel Kapitän iniziò nel 1938 e la vettura restò L’ammiraglia del marchio per ben 32 anni. In occasione di questa festa di compleanno, 25 Kapitän in perfette condizioni hanno effettuato un tour dalla sede di Opel di Rüsselsheim al Museo Ferroviario ...