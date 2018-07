Buon compleanno Ernest Hemingway | lo scrittore che sfidò la vita per sconfiggere la morte

fanpage

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il 21 luglio del 1899 nasce a Oak Park, nell'Illinois, quello che per molti è stato il "primodel XX secolo". Colui che creò il mito dellosempre in lotta con la: combatté in guerra, amò molte donne, fu uno strepitoso bevitore. E divenne persino amico di un orso, con cui su ubriacò per festeggiare tra i boschi del Montana.