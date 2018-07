Brescia | ragazzina autistica dispersa | ricerche nei boschi

Ragazzina affetta da autismo dispersa nel Bresciano : elicottero dell’Aeronautica Militare in volo per la ricerca : Un elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare sta partecipando, su richiesta della Prefettura di Brescia, alle ricerche della bambina di 12 anni affetta da autismo dispersa da ieri in zona Serle, in provincia di Brescia. Il velivolo con a bordo personale specializzato aerosoccoritore dell’Aeronautica Militare, imbarcherà anche un team, composto da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, che si unirà alle altre squadre di soccorso presenti a ...