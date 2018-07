ilfattoquotidiano

: Brescia, dodicenne scomparsa durante una gita - Corriere : Brescia, dodicenne scomparsa durante una gita - italianaradio1 : Una 12enne affetta da autismo è sparita giovedì a Serle nel Bresciano. La giovane era con altri ragazzi disabili e… - italianaradio1 : Brescia, dodicenne affetta da autismo dispersa nel bosco: ricerche in corso -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Una 12ennedaè sparita giovedì a Serle nelno. La giovane era con altri ragazzi disabili e con gli operatori della fondazione Fobap, Fondazionena assistenza psicodisabili, quando si è allontanata durante una passeggiata. La bambina, di origine pakistana, è vestita con dei pantaloni a fiori e una maglia gialla. Nella zona boschiva dove si è persa ci sono 22 chilometri di grotte. Lesono cominciate nel pomeriggio e sono andate avanti per tutta la notte. Impegnate per il suo ritrovamento oltre duecento persone tra Vigili del fuoco, Carabinieri, Socalpino, Protezione civile e volontari. Al buio lesono proseguite con l’utilizzo di droni per la rilevazione termica e con gli elicotteri dell’Aeronautica, ma la bambina non è stata ancora ritrovata. “Non era mai successo che si allontanasse. Forse l’ultima volta quando aveva quattro ...