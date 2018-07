Brasile - arrestato il dottor Bumbum : in manette dopo la morte di una paziente : Brasile, arrestato il dottor Bumbum: in manette dopo la morte di una paziente Brasile, arrestato il dottor Bumbum: in manette dopo la morte di una paziente Continua a leggere L'articolo Brasile, arrestato il dottor Bumbum: in manette dopo la morte di una paziente proviene da NewsGo.