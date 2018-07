Borsellino | Berlusconi sapeva” Ultime notizie | trattativa stato-mafia accelerò la

Fiammetta Borsellino incontra in carcere i killer del padre. Il boss Giuseppe Graviano : "Mio cugino frequentava Berlusconi" : Mentre Palermo si prepara a commemorare il XXVI anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, la figlia più piccola di Paolo Borsellino, Fiammetta, lancia un ultimo, disperato appello ai killer che uccisero suo padre invitandoli "a chiedere perdono" e a raccontare tutta la "verità". Lo ha fatto guardando in faccia i boss Giuseppe e Filippo Graviano, che ha incontrato nel dicembre scorso in carcere, dove sono detenuti al 41 ...