Borse e Btp in tensione Sotto tiro Buzzi e Leonardo | sale Recordati

Borse - cambi - BTp - Bitcoin : vincitori e vinti del primo semestre sui mercati : I?numeri espressi dai mercati finanziari nel primo semestre evidenziano variazioni significative, molte delle quali a doppia cifra. Il flusso di capitali si è spostato massicciamente tra le varie classi di investimento generando vincitori e vinti. Sorprendendo le attese...

Borse caute in attesa di Fed e BCE. Spread BTP/Bund ancora in calo : Partenza in frazionale rialzo per Piazza Affari in un' Europa che sceglie invece la via della cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea . ...

Borse e mercati : Avvio deciso di Piazza Affari - +1%. Spread Btp in calo a 147 punti - sale tasso : Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti con M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto e sono a lavoro per individuare il premier.