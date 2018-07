Borse Asia contrastate | Cina rimbalza

Prove disgelo dazi - e Borse Asia salgono : MILANO, 13 LUG - Le Prove di disgelo fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi aiutano le Borse Asiatiche, che sono in generale rialzo per il secondo giorno consecutivo. In attesa di decidere quali ...

Borse asiatiche chiudono al rialzo : Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato l'1,23% finendo a 22,203.03 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,61% a 1.316,34 punti. Rimbalzo per le Borse cinesi ...

Borse - Asia giù con la nuova minaccia di dazi Usa : MILANO - Gli Stati Uniti non si fermano e rilanciano sul fronte dello scontro commerciale con la Cina. Sul tavolo arriva ora la minaccia di dazi su altri 200 miliardi di dollari di beni cinesi ...

Borse asiatiche in rialzo : Positivi i principali listini asiatici con Tokyo in bella mostra . L'indice Nikkei ha riportato un aumento dell'1,21% a 22.052 punti, mentre il paniere Topix è salito dell'1,20% a 1.711. Bene le Borse ...

Borse asiatiche in rosso. Focus sui dazi USA : Teleborsa, - Altra giornata negativa per i mercati asiatici, compresa la borsa giapponese, mentre è iniziato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore dei primi dazi americani su 34 miliardi di ...

Borse asiatiche deboli : Altra giornata sotto la parità per i principali listini asiatici . In rosso Tokyo e le Borse cinesi , anche se si registrano perdite più contenute di ieri 2 luglio , oltre i 2 punti percentuali, . L'...

Borse asiatiche negative - Tokyo in forte ribasso : I principali listini asiatici archiviano la prima seduta del mese di luglio con variazioni negative . Ad influenzare il risultato la guerra commerciale tra USA e Cina, che il prossimo 6 luglio entrerà ...

Accordo Ue - l'euro vola. Le Borse respirano - sale l'Asia : Ma affiorano segnali di stanchezza nell'economia americana. Nel trimestre si è registrata la performance peggiore per quanto riguarda la spesa dei consumatori in quasi cinque anni. Il Pil in ...

Trump non rassicura Asia - Borse giù : ANSA, - MILANO, 28 GIU - I messaggi contrastanti in arrivo dagli Stati Uniti tengono in tensione i mercati Asiatici. I toni 'meno bellicosi' del presidente Donald Trump in tema di limiti agli ...

Borse asiatiche : apertura per Shanghai in 'bear market' - Yuan ai minimi sul dollaro : Stamattina, lo Yuan o renminbi, intorno alle 10:00- ora locale-( alle 4:00 in Italia) ha segnato uno spot rate di 6,5988( +0,35) e un offshore rate di 6,5992( +0,28%). Sfiorando, di poco, quota 6,6 cioè il valore minimo da dicembre 2017. Le Borse cinesi, in apertura di giornata, hanno registrato il Composite di Shanghai a 2.842,40 punti. L'indice ha ceduto lo 0,07% scontando le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina- Unione Europea. ...

Ancora in rosso le Borse asiatiche : Teleborsa, - Si mostrano nuovamente in ribasso i principali listini asiatici. Le maggiori perdite , oltre il punto percentuale, si registrano sugli indici cinesi, portati giù dell'inasprimento della ...

