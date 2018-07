Borsa Italiana | in forte crescita il controvalore degli scambi del 20 07 2018

Borsa Italiana OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 41% - Fca a -2 - 31% (20 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari resta sotto i 22.000 punti in quest'ultima seduta della settimana. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Recordati a +4% - Ferrari a -2 - 5% (20 luglio 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari resta sotto i 22.000 punti in quest'ultima seduta della settimana. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Borsa Italiana OGGI/ Milano news : Fca a -1 - 6% - Buzzi a -2 - 7% (20 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari resta sotto i 22.000 punti in quest'ultima seduta della settimana. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:42:00 GMT)

Borsa Italiana sotto pressione con spread e tensioni governo. FTSE MIB -1 - 01% : Lo spread BTP-Bund torna sotto pressione in scia alla crisi tra M5S/Lega e il ministro dell'economia Tria*. Lo spread sfiora i 239 bp, 217 ieri in chiusura, per poi ripiegare in area 225. Mercati ...