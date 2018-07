Bologna | nel mirino un difensore del Napoli

Calciomercato Bologna - definito un arrivo nelle ultime ore per Inzaghi : 1/5 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Napoli : Tonelli prende tempo con il Bologna - vicinissimo a Mattiello : Bologna: in difesa obiettivo Tonelli , per ora intende restare a Napoli,, in stand by Pinato , Venezia, a centrocampo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , vicinissimo Mattiello , Atalanta, su cui la Juve conserverà comunque una sorta di prelazione.

Diretta/ Bologna La Fiorita (risultato live 3-0) streaming video e tv : tris felsineo nel primo tempo! : Diretta Bologna La Fiorita info streaming video e tv: orario e risultato live della seconda partita amichevole dei rossoblù (oggi domenica 15 luglio).(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Festa per Gay pride nel centro estivo per bambini - diocesi di Bologna : “Sconcerto” : La “Festa” in un centro estivo per bambini per il Gay pride è sconcertante per la diocesi di Bologna. “La Chiesa di Bologna ha appreso con sconcerto che al centro estivo di una scuola dell’infanzia di Casalecchio di Reno è stato presentato l’evento del Gay pride a bambini in una fascia di età delicata come quella prescolare. Un tema così complesso meriterebbe di essere affrontato con maggiori cautele e sicuramente si ...

Bologna : Falcinelli a disposizione di Inzaghi - : Cristiano Ronaldo? La viviamo bene, la Serie A ci guadagnerà tantissimo con il giocatore più forte del mondo. Tutti ricominceranno a guarda il nostro campionato ".

Twenty One Pilots a Bologna nel 2019 - un unico concerto in Italia : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Twenty One Pilots a Bologna nel 2019 per un unico concerto in programma in Italia il prossimo anno. La location scelta è quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la data quella del 21 febbraio 2019. I biglietti per l'unico concerto dei Twenty One Pilots in Italia sono disponibili in prevendita su TicketOne da venerdì 20 luglio alle ore 10.00 e su Ticketmaster e rispettivi punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio ...

Calciomercato - Falcinelli : «Bologna - cresciamo insieme» : BOLOGNA - "Una responsablità indossare questa maglia che ha una grande storia. Credo di poter fare un bellissimo percorso, sono in una grande società, c'è voglia di crescere insieme" . Si presenta ...

Mercato - Di Francesco al Sassuolo e Falcinelli al Bologna : Il Sassuolo ha ufficializzato “di aver completato l’acquisito a titolo definitivo dal Bologna F.C. di Federico Di Francesco (’94, attaccante)”. Il calciatore sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni. Mentre il Bologna Fc 1909 ha comunicato di avere “acquisito a titolo definitivo dall’US Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Diego Falcinelli, che ha sottoscritto un ...

Bologna - incendio nell’archivio della Cineteca : danni : Bologna, incendio nell’archivio della Cineteca: danni Bologna, incendio nell’archivio della Cineteca: danni Continua a leggere L'articolo Bologna, incendio nell’archivio della Cineteca: danni proviene da NewsGo.

Mercato - Di Francesco al Sassuolo e Falcinelli al Bologna : Il Sassuolo ha ufficializzato “di aver completato l’acquisito a titolo definitivo dal Bologna F.C. di Federico Di Francesco (’94, attaccante)”. Il calciatore sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni. Mentre il Bologna Fc 1909 ha comunicato di avere “acquisito a titolo definitivo dall’US Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Diego Falcinelli, che ha sottoscritto un ...

Bologna - completato l’affare Di Francesco-Falcinelli : uno scambio che ha dell’assurdo : Di Francesco-Falcinelli, affare ufficializzato oggi da Bologna e Sassuolo, uno scambio che lascia un po’ perplessi i tifosi bolognesi Di Francesco-Falcinelli, è fatta per lo scambio tra attaccanti di Bologna e Sassuolo. L’affare è andato in porto sulla base di uno scambio alla pari, senza alcun conguaglio economico. Un trasferimento che, a nostro parere, pende leggermente in favore dei neroverdi. Abbastanza incomprensibile ...

Ora puoi fare il tour virtuale nella Casa Massonica di Bologna : Per la prima volta in Italia, la Casa Massonica di Bologna ha realizzato un tour virtuale a 360 gradi dei propri templi massonici, con fotografie, schede informative con curiosità e note, in didascalie, al quale si accede dal sito del Grande Oriente d’Italia dell’Emilia Romagna. È possibile aprire, cliccando, diversi punti informativi lungo il percorso virtuale nel palazzo Pepoli, un edificio di 600 anni, presso cui è ospitata la ...

Bologna - bambino di 11 anni annega nel Reno/ Tragedia per una famiglia peruviana : salvi i 4 cuginetti : Bologna, bambino di 11 anni annega nel Reno: faceva il bagno in una zona vietata del fiume con i cuginetti, che sono riusciti a risalire. Le ultime notizie sulla Tragedia(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:41:00 GMT)

Bologna - a 11 anni annega nel Reno : Bologna, a 11 anni annega nel Reno Bologna, a 11 anni annega nel Reno Continua a leggere L'articolo Bologna, a 11 anni annega nel Reno proviene da NewsGo.