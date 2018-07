Bologna | arriva Mattiello dall' Atalanta

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Commento : sogno iniziato a Bologna e arrivato a San Siro : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: Commento e momenti cruciali del concerto del 20 luglio 2018. Realizzazione del più grande sogno del cantante bolognese.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 04:43:00 GMT)

Calciomercato : il Bologna cede Masina - arriva Falcinelli : Adam Masina è un nuovo giocatore del Watford. Il Bologna e il club inglese hanno ufficializzato il passaggio in Premier League del terzino sinistro di scuola rossoblù, che dopo un lungo tiramolla relativo al rinnovo di contratto in scadenza nel 2019 ha scelto di proseguire la carriera nel club inglese di proprietà della famiglia Pozzo. Al Bologna, per il trasferimento, andranno circa 4,5 milioni tra parte fissa e bonus. Intanto a ...

Bologna - che colpo : con Skorupski arriva la sexy moglie Matilde Rossi [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

A Milano arriva Unico Gelato e Caffè - franchising nato a Bologna : Il secondo obiettivo è diventare fornitori di Gelato artigianale e tradizionale per il mondo del hotelerie e dell'alta ristorazione". Punto di qualità delle proposte di Unico è l'uso esclusivo di ...

Bologna - per i piccoli pazienti del Bellaria arrivano i labrador : «Organizziamo spesso attività di svago - spiega il dottor Mino Zucchelli, responsabile del centro di neurochirurgia pediatrica - sono momenti di vera evasione, permettono ai nostri pazienti di ...

Svolta Bologna - deciso il futuro della panchina : arriva Inzaghi! : Il Bologna ha deciso di affidare la propria panchina al tecnico del Venezia Filippo Inzaghi, dopo i playoff l’annuncio Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Bologna. Questa l’indiscrezione rilanciata nel pomeriggio da Skysport. Il tecnico è attualmente impegnato con i playoff di serie B in quel di Venezia, una volta terminata la stagione con il club che milita in ‘cadetteria’, sarà libero di firmare il proprio ...

Università di Bologna : arriva Summer School su imprese e innovazione : Bologna – L’Universita’ di Bologna (Unibo) e la China University of Political Science and Law (Cupl) di Pechino hanno lanciato un progetto di cooperazione nell’ambito della ricerca e della formazione imperniato sui temi dell’innovazione dal punto di vista dell’impresa, specialmente di quella familiare, nel quadro della strategia espansiva cinese One Belt One Road e delle […] L'articolo Università di Bologna: arriva Summer School su imprese ...

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà - arriva l’ok dalla Prefettura : “Speriamo che venga a sentirci anche il Soprintendente” : Tutto è bene quel che finisce bene: il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà. Dopo giorni di polemiche e lo stand-by da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, il concerto della band in Piazza Maggiore è Stato finalmente confermato. Via libera definitivo, dunque, per il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna il 12 giugno, nella storica Piazza Maggiore. Un concerto gratuito che, nei giorni scorsi voleva essere ...

Il Bologna cambia : Donadoni esonerato - arriva Filippo Inzaghi : Il Bologna ha terminato il campionato in quindicesima posizione a quota 39 punti, in coabitazione con il Cagliari di Lopez che si è dovuto giocare fino all'ultima giornata la salvezza. Dietro ai felsinei solo la Spal a quota 38 e le tre retrocesse Crotone, Hellas Verona e Benevento. La stagione del Bologna è stata disastrosa negli ultimi due mesi di stagione ha raccolto la miseria di una vittoria, tre pareggi e ben sei sconfitte.Donadoni non è ...

Calciomercato Bologna - ufficiale il primo colpo : arriva dall’Olanda… : Mitchell Dijks è il primo colpo estivo del Bologna, si tratta di un difensore olandese classe ’93, il primo “orange” a vestire la maglia degli emiliani “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. primo olandese della storia del Bologna, Dijks è un terzino di piede sinistro classe ’93 di grande impatto fisico, forte dei suoi 194 cm: ...