Boldrini difende Saviano dopo querela Salvini | “Non sei solo | con te chi non ha paura”

La Boldrini difende Asia Argento dagli haters : "Conosco quei miserabili" : Anche Laura Boldrini scende in campo a difesa di Asia Argento. La ex presidente della Camera dei Deputati infatti corre in soccorso dell'attrice e regista italiana, da poco colpita da un lutto per la recente scomparsa del compagno, lo chef Anthony Bourdain, suicidatosi appena pochi giorni fa.La Argento in queste ora è stata bersagliata sul web dalle satire irrispettose e a volte irriferibili di decine di commentatori che non hanno trovato niente ...