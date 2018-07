Boeri attacca il governo | ottimistiche le stime sulla perdita dei posti di lavoro 

Dl dignità - Boeri attacca Di Maio : "Perso il contatto con la crosta terrestre". Irritazione nel governo : "Io personalmente non sono affatto contrario allo spirito" del decreto legge dignità. Lo ha detto Tito Boeri in audizione nella Commissione Finanze e Lavoro della Camera. Ma su quella stima che ha portato al duro scontro tra Di Maio e il vertice dell'Inps, il presidente dell'Ente non fa passi indietro. Essere d'accordo con lo spirito di un decreto, ha detto, "non mi esime dal fare i conti con la realtà che, spesso, ci impone delle scelte fra ...

Scontro Boeri-Salvini : "Minacciato" - "Super-attaccato alla poltrona" : Continua lo Scontro a distanza tra Matteo Salvini e Tito Boeri. A dar il via all'ultimo round è il presidente dell'Inps che, nella audizione alla Commissione Lavoro della Camera, è tornato a parlare delle sue"dimissioni" chieste dal ministro dell'Interno.Boeri si è detto pronto a rassegnare le dimissioni, ma solo se chiesto dall'Istituzione. "Se mi venisse chiesto di lasciare il mio incarico anticipatamente perché ritenuto inadeguato a ...

Dl dignità - Boeri attacca Di Maio : "Perso il contatto con la crosta terrestre" : "Io personalmente non sono affatto contrario allo spirito" del decreto legge dignità. Lo ha detto Tito Boeri in audizione nella Commissione Finanze e Lavoro della Camera. Ma su quella stima che ha portato al duro scontro tra Di Maio e il vertice dell'Inps, il presidente dell'Ente non fa passi indietro. Essere d'accordo con lo spirito di un decreto, ha detto, "non mi esime dal fare i conti con la realtà che, spesso, ci impone delle scelte fra ...

'Di Maio sapeva tutto dei posti di lavoro a rischio'. Boeri non molla e contrattacca : ... presieduto dal professor Tito Boeri, per sapere con la massima celerità quanti possano essere i lavoratori coinvolti dal decreto e dalle sue conseguenze sul mondo del lavoro. Il 6 luglio arriva la ...

"Di Maio sapeva tutto dei posti di lavoro a rischio". Boeri non molla e contrattacca : Ma insomma, la “manina” esiste o no? Chi ha inserito nel Decreto Dignità la cifra dello scandalo, quella degli ottomila posti di lavoro a rischio all’anno: un oscuro sabotatore o un servitore dello Stato cui il dato è giunto per le vie più normali e ufficiali? La Stampa oggi rivela: nessun complotto, era tutto chiaro e accertabile. Tanto che Luigi Di Maio, ministro del lavoro oltre che vicepresidente ...

Graziano Delrio attacca Salvini e difende Boeri : “Sul Decreto dignità polemica mai vista” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, si schiera a difesa del presidente dell'Inps Tito Boeri e contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e governo di cui fa parte: "Una polemica che non si era mai vista. Il governo rifletta sugli allarmi che i tecnici e la ragioneria hanno lanciato su un Decreto che penalizza il lavoro a tempo determinato".Continua a leggere

"Dimettiti se non sei d'accordo" Salvini attacca di nuovo Boeri Il presidente Inps : "Nega i dati" : E' ancora polemica fra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente dell'Inps Tito Boeri. "Se non sei d'accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo, ti dimetti. Così non è e va beh, noi siamo al governo e mi dispiace per chi ha perso le elezioni", Segui su affaritaliani.it

INPS - Boeri : " PER LE PENSIONI SERVONO GLI IMMIGRATI"/ Salvini attacca - Di Maio media : "Opinioni personali..." : Da Tito BOERI e dall’INPS arrivano nuovi dati e dichiarazioni destinate ad alimentare il dibattito sugli immigrati: "Sono sovrastimati", ma Salvini replica: "Fa politica, vive su Marte"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:22:00 GMT)