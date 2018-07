Biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio 2019 | prezzi e

Un anno dalla morte di Chester Bennington : Biglietti in prevendita per il One More Light Memorial : La morte di Chester Bennington dei Linkin Park ha sconvolto il mondo della musica. Il cantante e musicista di uno dei gruppi più seguiti e amati del mondo ha lasciato questa vita lo scorso 20 luglio 2017 e oggi, 20 luglio 2018, sono trascorsi esattamente 12 mesi. 12 mesi di domande e di interrogativi ma soprattutto di dolore, di lacrime, versate dai milioni di fan di tutto il mondo che hanno ricordato Chester Bennington attraverso numerose ...

Dopo il nuovo album - arriva il tour dei Subsonica con 8 date : info e Biglietti in prevendita : Il tour dei Subsonica sta per arrivare. Come previsto, il gruppo capitanato da Samuel Romano è pronto per tornare sul palco ma con una grande sorpresa. Si tratta, infatti, di 8 appuntamenti in Europa che la band terrà Dopo il rilascio del disco in programma per il 12 ottobre 2018. I fan sono arrivati alla data a seguito di una divertente decodifica lanciata dal gruppo, con la quale hanno voluto tenerli sulle spine prima dell'annuncio ...

Biglietti in prevendita per il tour di Gemitaiz - al via a Bologna dal 10 novembre : Il tour di Gemitaiz è finalmente ufficiale. Il rapper è pronto per portare sul palco Davide, suo ultimo disco di inediti, che ha voluto intitolare Paradise Lost Club tour. Le date nelle quali porterà in giro la sua musica sono per il momento 8, con prima data fissata all'Estragon di Bologna per il 10 novembre. L'ultimo appuntamento è invece quello dell'8 dicembre al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena. Il rapper è ora impegnato ...

Tutte le nuove date del tour europeo di Max Gazzè per La Favola di Adamo ed Eva : Biglietti in prevendita : Le nuove date del tour europeo di Max Gazzè sono finalmente ufficiali. L'artista di Alchemaya sarà ancora in Spagna per tre date dedicate all'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, con biglietti in prevendita su tutti i canali abilitati. Si amplia, quindi, il calendario di date pensate da Max Gazzè per l'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio. I biglietti sono in prevendita ...

Scaletta di Cesare Cremonini una notte a San Siro su Rai2 il 17 luglio e Biglietti in prevendita per i prossimi concerti : Cesare Cremonini una notte a San Siro stasera su Rai2. In TV oggi, martedì 17 luglio, il concerto-evento che Cesare Cremonini ha tenuto alla Stadio San Siro di Milano lo scorso 20 giugno nell'ambito della tournée Cremonini Stadi che ha fatto seguito al rilascio dell'album Possibili Scenari. Il nuovo progetto discografico di Cesare Cremonini contiene i singoli Poetica, Nessuno vuole essere Robin e l'ultimo estratto, Kashmir Kashmir, su ...

Elton John in Italia nel 2019 con un nuovo concerto a Lucca : Biglietti in prevendita esclusiva e generale : Elton John in Italia nel 2019 con un nuovo concerto al Lucca Summer Festival il 7 luglio 2019. Si allunga così la presenza dell'artista britannico nel nostro paese, che aveva già programmato due live all'Arena di Verona per la fine del mese di maggio e per i quali non sono più presenti biglietti in prevendita poiché i due spettacoli hanno già fatto registrare il tutto esaurito a poche ore dall'apertura delle prevendite. Il concerto a Lucca ...

Lenny Kravitz all’Arena di Verona il 16 luglio : scaletta - ultimi Biglietti in prevendita e prossimi concerti in Italia : Atteso per stasera il concerto di Lenny Kravitz all’Arena di Verona. Il monumentale anfiteatro si prepara ad accogliere un tutto esaurito di fan impazienti. L’artista sigla il suo arrivo in Italia con un sold out in una delle location più suggestive del nostro panorama, da tempo consacrata tempio della musica. Quella del capoluogo veneto tuttavia è sola la prima delle date Italiane. Dopo il benvenuto di stasera, il tour proseguirà infatti ...

Le date del tour di Emma Marrone nel 2019 : Biglietti in prevendita per i nuovi concerti : Sono state annunciate le date del tour di Emma Marrone nel 2019. La cantante salentina aveva promesso ai suoi fan di annunciare i nuovi concerti già nelle scorse settimane ma poi ha rimandato la comunicazione fino alla serata di ieri. Nelle scorse ore ha comunicato le "date", senza le città: ha condiviso con i suoi seguaci i giorni interessati dai nuovi spettacoli senza specificare le città e le location scelte per la nuova tournée. Oggi ...

Irama in tour nel 2019 - nuovi concerti a marzo : info e Biglietti in prevendita su TicketOne : Irama in tour nel 2019, nel mese di marzo. L'artista annuncia oggi - sabato 14 luglio - i primi concerti del prossimo anno, in programma tra il 1° e il 22 marzo 2019. Il 1° marzo, Irama sarà al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) e il 6 marzo alla Casa della Musica di Napoli. L'8 marzo il tour di Irama farà tappa all'Atlantico di Roma e il 16 marzo a Padova per un concerto al Gran Teatro Geox. Il giorno successivo, il 20 marzo ...

Terza data dei Thegiornalisti a Roma - nuovo concerto al PalaLottomatica a fine tour : prezzi Biglietti in prevendita : Dopo il sold-out della prima e della seconda data Romana è arrivato l'annuncio di un terzo concerto dei Thegiornalisti a Roma, un ulteriore appuntamento dal vivo nella Capitale nell'ambito del Love tour che andrà in scena il prossimo autunno. Il trio Romano si esibirà sul palco del PalaLottomatica sia il 27 che il 28 ottobre, due date entrambe già esaurite in prevendita, ma anche in una nuova occasione, un'ulteriore data aggiunta a ...

Gianna Nannini a Mantova - riparte Fenomenale Il Tour : scaletta e ultimi Biglietti in prevendita : Gianna Nannini a Mantova questa sera, venerdì 13 luglio, in Piazza Sordello. riparte da qui la Tournée di concerti della rocker. La leg estiva del Fenomenale Tour 2018 che ha visto Gianna sui palcoscenici dei più importanti palazzetti dello sport italiani dal 29 marzo al 21 aprile, parte oggi da Piazza Sordello a Mantova per far tappa in 14 città italiane e chiudere il 25 agosto a Misano Adriatico. Dopo il successo della tranche tedesca ...

Emis Killa a Milano e Roma - 2 concerti ad ottobre : Biglietti in prevendita su TicketOne : Emis Killa a Milano e Roma per due concerti ad ottobre. Sono stati annunciati oggi due concerti in programma per Emis Killa a Milano e Roma nel mese di ottobre. Emis Killa sarà in concerto per due date evento in autunno venerdì 12 ottobre al Teatro Principe di Milano e sabato 13 ottobre al Quirinetta di Roma per Viteculture, due eventi unici ed imperdibili per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di martedì 17 ...

Cesare Cremonini in tour nei palazzetti - da Mantova a Roma tra novembre e dicembre : Biglietti in prevendita : Cesare Cremonini in tour nei palazzetti a novembre e dicembre. Dopo gli eventi estivi negli stadi della penisola, arriva l'annuncio che aspettavamo: il tour di Cesare Cremonini nei palazzetti dello sport italiani dal 4 novembre al 12 dicembre. Il primo concerto è in programma al Palabam di Mantova per proseguire verso Torino e Milano (doppio evento al Forum di Assago il 9 e il 10 novembre). A seguire, Cremonini è atteso a Conegliano e a ...

Twenty One Pilots a Bologna nel 2019 - un unico concerto in Italia : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : Twenty One Pilots a Bologna nel 2019 per un unico concerto in programma in Italia il prossimo anno. La location scelta è quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la data quella del 21 febbraio 2019. I biglietti per l'unico concerto dei Twenty One Pilots in Italia sono disponibili in prevendita su TicketOne da venerdì 20 luglio alle ore 10.00 e su Ticketmaster e rispettivi punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio ...