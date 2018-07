Bethesda | non tutte le nostre IP vendono come Fallout e The Elder Scrolls

Bethesda mette le mani avanti : Fallout 76 non sarà un gioco perfetto alla sua uscita : Fallout 76 è un gioco che si preannuncia come rivoluzionario per la famosa serie targata Bethesda per molteplici motivi. La saga, arrivata ormai a Fallout 4, è diventata famosa per aver proposto ai giocatori un'esperienza fortemente basata sul single player, al contrario con il prossimo episodio in uscita il 14 novembre su PS4, Xbox One e PC, l'avventura si sposterà sull'online. Fallout 76 è un gioco completamente online I fan storici della ...

Fallout 76 non sarà perfetto al lancio : Bethesda spiazza i fan : Cresce l'attesa per la beta di Fallout 76, il nuovo capitolo della saga curata dai ragazzi di Bethesda, che rappresenta un vero e proprio primato per la serie: sarà infatti il primo capitolo del brand votato in maniera esclusiva all'online, un fattore che non ha mancato di suscitare perplessità e polemiche tra i fan più irriducibili. Con l'uscita che è stata già fissata per il prossimo autunno inoltrato, negli studi di Bethesda procedono ...

Pete Hines : "un battle royale targato Bethesda? Tendiamo a non seguire le mode" : Potrà non essere un'azienda amata da tutti ma non si può negare il fatto che in un periodo di battle royale, giochi come servizi e multiplayer-only una compagnia come Bethesda sia evidentemente merce rara. Un pilastro del single-player che negli anni ha lanciato giochi come Doom, Wolfenstein, The Evil Within, Prey, Dishonored e ovviamente Fallout e che spesso ha deciso di non seguire trend palesemente di successo per continuare a essere fedele a ...

Fallout 76 non è il gioco che molti credono sia - le parole di Bethesda : L'annuncio di Fallout 76 ha colto un po' di sorpresa i fan del brand: troppo poco tempo è intercorso dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga, Fallout 4, con l'annuncio quindi di un sequel ufficiale che era ben lungi dalle aspettative della community. Ovviamente le mosse di Bethesda si discostano da quello che era il pensiero comune, con Fallout 76 che proverà a intraprendere una strada del tutto diversa rispetto al passato, che gli ...

Bethesda : Fallout 4 VR potrebbe non giungere mai per PSVR : Fallout 4 VR è certamente un titolo molto atteso dal pubblico e altrettanto abizioso in quanto a mecaniche ed esperienza di gioco, riporta UploadVR.Stiamo infatti parlando di un enorme mondo aperto e liberamente esplorabile con centinaia di personaggi con cui parlare e lande su lande da esplorare, il tutto con l'immersione che solo al realtà virtuale può permettere.Ebbene, purtroppo, sembra proprio che Fallout non potrà giungere su PlayStation ...

E3 2018 : Starfield di Bethesda potrebbe non arrivare sull'attuale generazione di console : Starfield, il nuovo titolo sci-fi targato Bethesda Game Studios, è uno dei giochi più attesi rivelati all'E3 2018. Non sappiamo ancora quando verrà rilasciato, ma non è garantito che arriverà su console di attuale generazione.GameSpot ha parlato con il creative director di Bethesda Game Studios, Todd Howard, durante lo show e gli ha chiesto della possibilità che Starfield salti PS4 e Xbox One. Howard ha dichiarato che Bethesda non scenderà a ...

