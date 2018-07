Berlusconi Ecco il video segreto delle Olgettine | Papi | facci lavorare in tv Lui | “Io

“Sempre nascosto”. Mai visto Luigi Berlusconi? Ecco il figlio di Silvio e Veronica : ”Tutto suo padre”, titola l’ultimo numero di ”Novella 2000” a corredo di una serie di scatti rubati all’intimità di Luigi Berlusconi. Il terzo figlio dell’ex Premier e di Veronica Lario è stato sorpreso infatti a Porto Rotondo, in Sardegna, nella baia di Villa Certosa. E mentre il padre atterrava con il jet privato, insieme alla compagna Francesca Pascale e le amiche Francesca Cipriani ed Elena Morali, Luigi si ...

Di Maio replica a Berlusconi : "Ecco perché non gli piace il Dl Dignità" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Svilluppo Economico, difende il Dl Dignità dagli attacchi che stanno arrivando un po’ da più parti. Tra gli altri, molto critico nei confronti della misura voluta dal governo gialloverde, c’è il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Berlusconi preoccupato per Dl Dignità? Forse - dichiara Di Maio con un tweet - perché abbiamo tutelato gli interessi delle fasce più deboli e non quelli delle ...

Berlusconi rinnova Forza Italia : ecco le nomine per il rilancio : Silvio Berlusconi rivoluziona Forza Italia. Oggi ha definito con i vertici del partito il percorso di rinnovamento annunciato nelle scorse settimane con la nomina del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a vicepresidente di Forza Italia. Il semaforo verde, atteso da settimane, è arrivato oggi dopo il vertice a palazzo Grazioli.Parte il rinnovamento azzurro che era stato illustrato dallo stesso Berlusconi in una lettera pubblicata sul ...

Silvia Toffanin incinta? Eccola col pancino sospetto in vacanza con Pier Silvio Berlusconi e i figli : PARAGGI ? Fuga al mare con pancino sospetto per Silvia Toffanin. La conduttrice di ?Verissimo?, compagnia di Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di partire assieme al fidanzato e ai...

Berlusconi - legittima difesa : "Ecco la mia ricetta"/ Governo - l'incontro con Salvini e le europee del 2019 : Berlusconi, legittima difesa: "Ecco la mia ricetta". Il leader di Forza Italia ha parlato del Governo, del rapporto con la Lega e molto altro: ecco le sue parole(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Berlusconi - LEGITTIMA DIFESA : "ECCO LA MIA RICETTA"/ "Governo Lega-M5s anomalia - Cdx deve essere plurale" : BERLUSCONI, LEGITTIMA DIFESA: "Ecco la mia ricetta". Il leader di Forza Italia ha parlato del Governo, del rapporto con la Lega e molto altro: ecco le sue parole(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Berlusconi - legittima difesa : "Ecco la mia ricetta"/ Governo - Consiglio Ue : "Molto rumore per nulla" : Berlusconi, legittima difesa: "Ecco la mia ricetta". Il leader di Forza Italia ha parlato del Governo, del rapporto con la Lega e molto altro: ecco le sue parole(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:51:00 GMT)

99.808.573 euro! Ha pagato Berlusconi personalmente. Ecco l’ultima ‘folle’ spesa dell’ex premier : Quasi 100 milioni di euro. Per l’esattezza 99 milioni 808 mila 573 euro. A tanto ammonta l’indebitamento di Forza Italia secondo l’ultimo bilancio, quello relativo al 2017, pubblicato online. Un ‘buco’ interamente coperto e garantito dal presidente Silvio Berlusconi, che ha consentito al movimento azzurro di tornare in attivo dopo anni di rosso, anche se di poco, registrando un avanzo di 1,344 milioni di euro ...

Silvio Berlusconi - il piano perfetto : l'ultima avventura - ecco dove si candida : Il grande ritorno in politica, ma non da parlamentare semplice. Silvio Berlusconi , pienamente riabilitato, starebbe pensando alla candidatura da capolista alle Europee del 2019 . Secondo il Fatto quotidiano , il Cav ...

Il piano di Berlusconi : ecco la squadra per rinnovare il partito : Rinnovamento, prospettiva, strategia. Silvio Berlusconi è al lavoro per la ristrutturazione e la rigenerazione di Forza Italia. Se politicamente l'indicazione è di sfumare i toni sulla Lega e di ...

Berlusconi : "Ecco come rilancio Forza Italia - noi diversi da Salvini e Di Maio" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera tramite la quale annuncia il rilancio di Forza Italia. Nonostante gli 81 anni suonati, il “Cavaliere” non ha alcuna intenzione di mollare, anzi… Nella missiva indirizzata al direttore del quotidiano, spiega chiaramente quali siano i suoi nuovi progetti politici, che si allontanano sempre più da quelli della Lega. L’alleanza di governo tra Salvini e Di Maio ha inevitabilmente ...

Silvio Berlusconi lancia l’Altra Italia : ecco come torna protagonista : C’è un nuovo nemico e si chiama grillismo, quello che ha contagiato anche Matteo Salvini. “Sono in campo e ci resterò

Milan - Pier Silvio Berlusconi : “Mio padre dietro a Elliott? Ecco la verità” : Sono ore calde per il futuro del Milan, a margine della presentazione dei palinsesti per il Mondiale 2018, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rispondere alle voci secondo le quali ci sarebbe il padre, Silvio Berlusconi, dietro a Elliott nell’affare Milan: “E’ una barzelletta, fa ridere per non dire altro, se non peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole. La possibile esclusione delle coppe? Non ho un pensiero così ...

Silvio Berlusconi - la telefonata con Matteo Salvini che sconvolge Forza Italia : 'Datemi retta - ecco cosa farà' : Innanzitutto, la sua difesa a oltranza di Paolo Savona , il ministro dell'Economia che Sergio Mattarella non vorrebbe al governo. Una difesa ribadita anche in queste ultime ore: 'Basta ordini, non ...