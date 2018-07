Berlusconi e le olgettine | spunta il video | Non sono presidente di niente

Berlusconi e il video segreto con le olgettine : «Facci lavorare in tv» Lui : «Non conto nulla» : Il video risale al 2011 e l’allora premier è a Villa San Martino mentre risponde alle pressanti richieste: «Sono quello del `bunga-bunga´, tutto quello che ho fatto come statista, come politico, ho evitato la guerra tra la Russia e la Georgia»

Berlusconi - il video segreto delle Olgettine : “Papi - facci lavorare in tv”. Lui : “Io presidente di niente a Mediaset” : “Io non sono presidente di niente a Mediaset, sono fuori da Mediaset da 18 anni“. È che Silvio Berlusconi, ripreso di nascosto col telefonino da una delle ragazze delle serate ad Arcore e seduto su un divano di villa San Martino, risponde alla pressanti richieste, definite “impossibili” dallo stesso ex premier, di alcune giovani in casa con lui che gli chiedono un lavoro in tv. Il video, di cui l’Ansa è venuta in ...

