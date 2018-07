Berlusconi e il video segreto con le olgettine : «Facci lavorare in tv» Lui : «Non conto nulla» : Il video risale al 2011 e l’allora premier è a Villa San Martino mentre risponde alle pressanti richieste: «Sono quello del `bunga-bunga´, tutto quello che ho fatto come statista, come politico, ho evitato la guerra tra la Russia e la Georgia»