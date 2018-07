Benevento | uomo in carcere per pedofilia esce per un permesso e viene ucciso

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) Aveva lasciato ilda pochi giorni per une giovedì sera è statonella casa dove abitativa, in contrada Selva a Frasso Telesino, nel Beneventano. La vittima è un ex pastore, Giuseppe Matarazzo, di 45 anni, condannato a 11 anni e 6 mesi dalla Corte di Appello di Napoli per violenza sessuale nei confronti di una 15enne del posto. Ragazza che dopo qualche tempo si è suicidata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’è statoda alcuni colpi di pistola esplosi dentro casa. Il pastore era finito inil 4 marzo del 2009, quando fu arrestato nel corso delle indagini sul suicidio della ragazza, una sua vicina di casa. Grazie anche alle ammissioni di alcune amiche, i carabinieri scoprirono che la giovane, infatuatasi non ancora 14enne di Matarazzo, ne subiva gli abusi da due anni. Inoltre accertarono, come ricostruisce il Corriere della ...