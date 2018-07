Benevento | in carcere per pedofilia | esce con un permesso e viene ucciso

Benevento - condannato per pedofilia : esce dal carcere e viene ucciso : Benevento, condannato per pedofilia: esce dal carcere e viene ucciso Benevento, condannato per pedofilia: esce dal carcere e viene ucciso Continua a leggere L'articolo Benevento, condannato per pedofilia: esce dal carcere e viene ucciso proviene da NewsGo.

Condannato per pedofilia - esce dal carcere e viene ucciso a Benevento : Condannato per pedofilia, esce dal carcere e viene ucciso a Benevento L'uomo, 45 anni, è stato raggiunto da due colpi di pistola fuori dalla casa dei genitori. Era stato arrestato nel 2009 con l'accusa di violenza sessuale su una 15enne che si era poi tolta la vita. Nessuna pista esclusa, nemmeno quella di una ...

