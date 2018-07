Benevento | in carcere per pedofilia esce con permesso premio e muore

Benevento - uomo in carcere per pedofilia esce per un permesso e viene ucciso : Aveva lasciato il carcere da pochi giorni per un permesso e giovedì sera è stato ucciso nella casa dove abitativa, in contrada Selva a Frasso Telesino, nel Beneventano. La vittima è un ex pastore, Giuseppe Matarazzo, di 45 anni, condannato a 11 anni e 6 mesi dalla Corte di Appello di Napoli per violenza sessuale nei confronti di una 15enne del posto. Ragazza che dopo qualche tempo si è suicidata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ...