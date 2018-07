BeachTail | ogni estate torna in auge il dondolante rosario per il pube in bikini Avete

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sono esplosi un anno fa, ma con il ritorno dell’no sempre di moda. Ci ha pensato Dagospia a rimetterli sul mercato riesumando la storica rubrica del settimanale Cuore: Mai più senza. Parliamo dei graziosi pendagli. Unper ilincon tanto di estremità penzolanti simili a gioielli preziosi. La doppia collanina si attacca sotto al costumino tra l’ano e la vagina e il resto rimane a dondolare tra le cosce, mentre l’indossatrice tira un colpo coi racchettoni e si diletta in una corsa sulla battigia.è prodotto dai giapponesi della BoDivas, esperti in questo genere di pendagli anche per seni e capezzoli. Sul loro sito il costo è 17,76 dollari, mentre su Amazon si arriva oltre i venti euro. Diversi i colori delle pietruzze a disposizione, come diverse le lamentele durante il primo anno di vendita. C’è chi adombra ...