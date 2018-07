Beach volley | World Tour 2018 Haiyang Stati Uniti | doppio assalto al 3 Stelle cinese

oasport

: #Haiyang #beabeacher #beachvolley #beachvolleyball #BeachWorldTour #FivbWorldTour Sei coppie Usa negli ottavi di fi… - OA_Sport : #Haiyang #beabeacher #beachvolley #beachvolleyball #BeachWorldTour #FivbWorldTour Sei coppie Usa negli ottavi di fi… - enricospada2 : #Haiyang #beabeacher #beachvolley #beachvolleyball #BeachWorldTour #FivbWorldTour Sei coppie Usa negli ottavi di fi… - Volleyball_it : Europei Beach Volley: Definite le semifinali femminili -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Due coppie nel torneo maschile, ben quattro in quello femminile. Glisono decisi a prendersi tutto nel torneo 3diin Cina che si disputa in concomitanza con il Campionato Europeo e che comunque vede presenti (e qualificate per gli ottavi di finale) diverse coppie del Vecchio Continente. Poche le sorprese nei primi due turni eliminatori del tabellone principale con molte coppie asiatiche già fuori dai giochi e con ben sei binomi statunitensi ancora in corsa per la vittoria finale. Attenzione anche alle cinesi Wang/Xia in campo femminile, mentre gli attesissimi Gao/Li in campo maschile hanno deluso, uscendo di scena ai sedicesimi di finale per mano dei meno titolati compagni di squadra Ha Likejiang/Wu Jiaxin. Nella notte italiana si disputano ottavi e quarti di finale dei due tornei, domani sarà la volta di semifinali e finali. Semifinali dei gironi ...