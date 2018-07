BE | alpinista muore sullo Schreckhorn | vicino a Grindelwald

Incidente in Svizzera : alpinista 54enne muore nella regione dell’Eiger : Un alpinista svizzero ha perso la vita ieri mattina nella regione dell’Eiger presso Grindelwald (BE) in seguito a una caduta: lo ha reso noto il ministero pubblico regionale dell’Oberland bernese e la polizia cantonale. L’Air Glacier insieme al Soccorso alpino svizzero hanno localizzato l’uomo, ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il 54enne, residente nel cantone di Berna, stava procedendo insieme ad ...

Monte Rosa - alpinista precipita e muore : 14.31 Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano hanno recuperato in elicottero il corpo senza vita di un alpinista, ancora non identificato, precipitato sul Castore, Monte Rosa, per circa 600metri lungo la parete ovest. Il medico dell'equipaggio ha constatato il decesso dell'uomo. Il corpo dell'alpinista sarà affidato al Soccorso alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria.

Incidenti in Montagna : colpita da fulmine su Cervino - muore alpinista : E’ stato recuperato questa mattina sul Cervino dall’elisoccorso il corpo di un’alpinista ucraina che è stata colpita da un fulmine ieri sera, durante un forte temporale. La donna si trovava con tre connazionali, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta: hanno una lieve ipotermia ma le loro condizioni sono buone. I quattro sono stati recuperati a quota 4.000 metri, sulla cresta Pic Tyndall. L'articolo ...

Incidenti montagna - precipita sul Cervino : muore un alpinista : Un alpinista moldavo è morto sulla via normale del Cervino dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone (3.581 metri di quota). Il suo corpo è stato recuperato oggi in elicottero dalle guide del soccorso alpino valdostani e dai finanzieri del Sagf di Cervinia. L’uomo era partito martedì scorso per la salita alla Gran Becca, nonostante le condizioni non fossero ancora favorevoli a causa della presenza di molta ...

Svizzera : alpinista israeliano scivola e muore sul Monte Bianco : Un alpinista israeliano è deceduto a seguito di una caduta sul versante svizzero del Monte Bianco: lo ha reso noto la polizia locale, spiegando che la vittima e un altro alpinista erano partiti da Trient, nel canton Vallese, per raggiungere Champex tramite la Fenêtre d’Arpette. L’incidente è avvenuto durante la traversata di una zona della Val d’Arpette. L'articolo Svizzera: alpinista israeliano scivola e muore sul Monte Bianco ...