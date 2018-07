Basket – Mondiale U17 Femminile | domani il via a Minsk

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Le Azzurre all’esordio affrontano gli Stati Uniti alle 14.15 ilU17. Riccardi: “le chiavi saranno aggressività e concentrazione” Brilla ancora forte la Medaglia di Bronzo conquistata dall’Italia lo scorso anno all’Europeo Under 16di Bourges. In virtù di quel risultato, le Azzurre disputeranno, daa domenica 29 luglio, ilFIBA Under 17. In campo ci saranno 9 delle 12 atlete medagliate in Francia nel 2016. Da loro riparte coach Roberto Riccardi, che all’esordio troverà subito gli Stati Uniti, campioni nel 2010, 2012 e 2014: “A voler essere super ottimisti – scherza il coach – il lato positivo è che potremo incontrarle di nuovo solo in finale!”. La squadra che da ieri è aha le classiche caratteristiche delle formazioni italiane a livello giovanile e non solo: senza troppi chili e centimetri ma con tanta aggressività per ...