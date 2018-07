Basilicata | il presidente della Regione Marcello Pittella resta ai domiciliari Il

Inchiesta sulla sanità in Basilicata - il presidente Marcello Pittella resta ai domiciliari : Il governatore Pd (sospeso dal suo incarico dal momento dell'arresto) è ai domiciliari dal 6 luglio con le accuse di falso e abuso d'ufficio. L'Inchiesta riguarda raccomandazioni e concorsi truccati

Basilicata - chi è il presidente Pittella. Poltrone - processi ed eccessi della family di notabili di partito mai rottamati : Per motivi diversi due saghe politico-familiari virano sugli stessi colori, il rosso delle Poltrone di velluto, il grigio di un’aula di giustizia. I De Luca in Campania stanno ai Pittella in Basilicata come il riflesso allo specchio. Notabilato locale che a tutto resiste tramandando il potere nel tempo per diritto dinastico: di padre in figlio, dal figlio al nipote. Grane giudiziarie comprese. L’arresto di oggi del presidente della Regione ...

Nomine e concorsi nella sanità : arrestato il presidente della Basilicata Pittella|Live Le frasi : «Dobbiamo accontentare tutti» : Pittella, esponente del Pd, è in carica dal 2013. L’accusa: falso e abuso d’ufficio. Notificata un’altra trentina di misure restrittive nell’ambito di un’indagine sul sistema sanitario lucano

