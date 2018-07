Bari nel caos | dipendenti mettono in mora Giancaspro

Piacenza - Barista stuprata per ore nel suo locale dopo essere stata imbavagliata : Legata, imbavagliata e stuprata per ore da un uomo. È la denuncia di una barista cinese di Piacenza, ora ricoverata sotto choc in ospedale. Secondo il racconto della vittima ai carabinieri, che sono sulle tracce dell’aggressore, l’uomo si sarebbe presentato nel locale la sera del 18 luglio poco prima della chiusura, mentre la vittima era da sola, e dopo averla immobilizzata avrebbe abusato di lei. Le grida sono state udite dai vicini ...

Bari nel caos - i tifosi : “no a Canonico” : “La nostra dignità non si baratta. Canonico non ti vogliamo”: è questo il testo dello striscione che alcuni tifosi hanno esposto sotto casa di Nicola Canonico, imprenditore barese, proprietario del Bisceglie, club di Lega Pro, il quale ha dichiarato la disponibilità di trasferire il titolo sportivo nel capoluogo regionale, tentando la strada di far ripartire il Bari, dopo il fallimento della ricapitalizzazione e ...

Bari - cede l'asfalto in via Melo : compattatore Amiu bloccato nella buca : Ruota del compattatore Amiu sprofonda nell'asfalto. È successo questa mattina in via Melo con angolo via Davanzati dove un camion dell'azienda barese che si occupa del ritiro dei rifiuti è rimasto ...

Tifosi francesi assaltano i monumenti romani. La rabbia di Sgarbi : "Sono barBari - come nel sacco di Roma" : Dopo la vittoria della loro squadra ai Mondiali, i Tifosi francesi non hanno potuto resistere all'idea di esultare e festeggiare ovunque fossero. E poco importa se si trovavano nel centro di Roma, accanto a fontane e monumenti storici che hanno rischiato di sfregiare per sempre. A piazza Campo de' Fiori alcuni di loro si sono immersi nella fontana e l'hanno 'scalata' fino a salire sulla vetta, con il rischio di farsi male ma anche di rovinare il ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : ZaBarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Lecce - nel mirino un ex Bari : Il Lecce ha messo gli occhi su Modibo Diakité . Secondo La Gazzetta dello Sport , il club salentino sta valutando il profilo del classe 1987, che si è svincolato il 30 giugno dal Bari .

Crolla cappelliera nell'autobus FSE tra Bari e Adelfia - passeggeri : 'C'è mancato poco' : Brutto risveglio per una pendolare degli autobus delle Ferrovie Sud Est. Nella tratta Bari-Adelfia delle 13:30 la ragazza, che si era appisolata durante il tragitto, appena aperti gli occhi si è ...

Nomine nella sanità - arrestato il presidente della Basilicata Pittella e il direttore generale Asl di Bari : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha...

Bari - ladri in azione nell'hotel sul lungomare : rubati a una turista gioielli per 36mila euro : gioielli per un valore di oltre 36mila euro sono stati rubati nei giorni scorsi dalla valigia di una turista cinese nel Grande albergo delle Nazioni sul lungomare di Bari. Sul furto indaga la polizia, ...

Barilla - Corallo e Margherita Agnelli : i tesori dei vip d’Italia sono all'estero : L'erede insoddisfatta di casa Fiat ha una società da 1,5 miliardi alle isole Vergini. La dinastia industriale di Parma preferisce Hong Kong. E il re delle slot machine nasconde oltre 42 milioni di euro a Dubai mai sequestrati nonostante l’arresto. Da Panama le nuove carte sui conti segreti dei ricchi Panama Papers 2, da Messi a lady Kazakistan i vip del mondo con i soldi nei paradisi fiscali " Panama Papers 2, è panico a Panama City: ...

Bari - detenuto 21enne tenta di evadere dal carcere ma resta impigliato nel filo spinato : Un detenuto di 21 anni ha tentato una rocambolesca evasione dal carcere di Bari, in pieno giorno: eludendo i controlli di sicurezza si è arrampicato fino all'estremità del muro perimetrale dove è ...

Bari - cittadino rischia di annegare nel sottopasso. Caradonna : 'Città va commissariata' : Sono certo che il primo cittadino sia capace di trovarsi o farsi trovare una nuova collocazione, vista la brillante carriera politica'. 'Avere, a 40 anni, già fatto assessore, sindaco della città di ...