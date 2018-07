Banco BPM definisce la strategia per la gestione dei crediti deteriorati

Banco BPM colloca covered bond da 500 milioni di euro : Banco BPM ha collocato con successo agli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza di 5 anni e 2 mesi, nell'ambito del proprio programma di ...

Intesa Sanpaolo - Unicredit - Mps - Banco Bpm. Che cosa dicono gli analisti sulle nuove regole Bce per gli Npl : Che cosa ha deciso la Bce sul trattamento dei crediti deteriorati delle banche e come le novità è stato saluti dagli istituti di credito italiani come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm o Ubi '...

Banco BPM chiusi filiale e bancomat : ... affinché il servizio Bancomat venga ripristinato il prima possibile per non sfavorire ulteriormente il paese e i cittadini che ogni giorno con tanta fatica sostengono l'economia. Le zone montane non ...

Borsa : Milano rallenta - bene Banco Bpm : ANSA, - Milano, 3 LUG - La Borsa di Milano , +0,21%, rallenta rispetto all'avvio. Piazza Affari rimbalza, in linea con gli altri listini europei che archiviano i timori per la tenuta del Governo ...

Banco BPM - concluso trasferimento a Anima di contratti in delega : Teleborsa, - Banca Aletti , controllata del Banco BPM, ha perfezionato la cessione ad Anima SGR dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi , come previsto nel Memorandum of ...

Banco BPM - Castagna : buoni risultati sui crediti deteriorati : Teleborsa, - Giornata negativa a Piazza Affari per il Banco BPM , -2,91%, nonostante le notizie positive sui crediti deteriorati . Secondo l'Amministratore Delegato dell'istituto di credito, Giuseppe ...

Azioni MPS e ipotesi fusione con Banco BPM - UBI o BPER Banca : stimolo per tradare nel lungo termine? : Il nuovo esecutivo a guida Conte e con Tria ministro dell'Economia ha intenzione di rispettare i patti siglati dal precedente governo e dall'Europa su Monte dei Paschi. Il responsabile del Tesoro ha ...

Banco BPM al rialzo. Castagna : disponibile a vendita piattaforma NPL : Su di giri a Piazza Affari Banco BPM +2,89%, alle prese con la cessione degli NPL , ossia dei crediti deteriorati. Secondo l'Amministratore Delegato dell'istituto, Giuseppe Castagna , "le offerte sono ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Banco BPM : Seduta decisamente positiva per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in rialzo del 2,23%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco ...

Banco BPM completa Progetto Exodus - cessioni per 9 - 5 miliardi : Teleborsa, - Il CdA di Banco BPM ha deliberato di procedere alla cessione di una quota fino al 95% dei titoli mezzanine e dei titoli junior, emessi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di ...

Borsa Italiana oggi : azioni Banco BPM e newsflow su NPL. Spunto per comprare? : ...fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano sia stato provocato dalla generale crisi del settore bancario innescata dal rally dello spread BTP/BUND che si verificò a seguito della criisi politica ...