Auto del futuro | dove investire

I ranger del principe Harry Autorizzati a sparare ai bracconieri in Africa : L’Africa per i bracconieri non è più un terreno di caccia quasi incontrastato dove eliminare leoni, elefanti per l’avorio e rinoceronti per il corno. La Ong African Parks, che gestisce 15 riserve nel continente, è stata autorizzata a sparare ai cacciatori di frodo colti in flagranza che non si arrendono ai guardiani dei parchi. E adesso a guidare l...