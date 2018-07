Audi TTS - Con la 2 0 TFSI Competition tra le curve dell' Isola di Man

quattroruote

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sul tracciato del TT, con la TT. Avere la possibilità di guidare una sportiva su una strada chiusa al traffico rappresenta, già di per sé, unopportunità ghiotta. Se il tratto dasfalto in questione poi non è uno qualunque, ma coincide con il punto più famoso del Tourist Trophy, allora la faccenda si infiamma. Ce ne accorgiamo al volanteTTS restyling, sul leggendario Mountain Coursedi Man, dove, ogni anno, va in scena la gara motociclistica più estrema del mondo. Al volante del restyling. Qui, tra muretti, tombini e ostacoli di ogni genere, diamo sfogo ai 306 CV del 2.0. Sì, perché il quattro cilindri turbo perde 4 CV rispetto al passato, per viaintroduzione del filtro anti-particolato. Ma, per fortuna, guadagna un po di coppia: 20 Nm in più, per un totale di 400. Questo migliora un pelino le prestazioni, come dimostra lo scatto da 0 a 100 km/h, ...