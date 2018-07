Atalanta | fatta per Pasalic | i dettagli

Calciomercato Atalanta - Gasperini può sorridere : è fatta per Pasalic : 1/10 LaPresse/Spada ...

Calciomercato - Bologna-Mattiello : fatta. All'Atalanta 3 - 8 milioni : BOLOGNA - E alla fine: Mattiello . Trattativa chiusa, il Bologna ha scelto il 23enne, li ha compiuti il 14 luglio, esterno dell' Atalanta , reduce da un campionato con la Spal. Oggi verrà data l'...

Atalanta - Petagna dice addio alla Dea : è fatta con la SPAL : Petagna- Accordo totale tra Atalanta e SPAL per il passaggio di Andrea Petagna in maglia biancoceleste. Un accordo maturato e concretizzato nel giro di poche settimane. Petagna si trasferirà alla SPAL sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Un affare che va ad incastrarsi in concomitanza con l’addio di Borriello al club ferrarese. Per […] L'articolo Atalanta, Petagna dice addio alla Dea: è fatta con la SPAL proviene da Serie ...

Calciomercato Atalanta - è fatta per il nuovo Cristante : 1/11 Pulgar (LaPresse/Massimo Paolone) ...

Atalanta - è fatta per Duvan Zapata dalla Sampdoria : cifre super per l’affare! : Duvan Zapata approda all’Atalanta, l’affare con la Sampdoria è stato concluso in 24 ore: tutti i dettagli del trasferimento La Sampdoria ha deciso di dire sì all’Atalanta per Duvan Zapata. L’attaccante piaceva allo Jiangsu, ma l’Atalanta ha avanzato l’offerta giusta per accaparrarsi il calciatore colombiano. La proposta irrinunciabile per la società doriana ammonta a 14 milioni per il prestito biennale più ...

Calciomercato Atalanta - è fatta per l’attaccante di Gasperini : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. Accordo raggiunto ...

L'Atalanta ha scelto una punta Ormai è fatta per Tumminello : Nel giorno dell'arrivo di Cristante alla Roma, accelerata per l'attaccante: intraprenderà il percorso inverso. Defrel per ora non si muove dalla capitale, e lo vuole anche il Siviglia. Castro si ...