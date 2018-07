Atac | Con i parcometri Pay&Go si paga con carta anche gli abbonamenti mensili della

Cgil : Atac - basta attacchi a impiegati-controllori : Roma – “Quello che conta e’ che qualsiasi decisione sia concordata con i lavoratori. Perche’ al centro ci sono sempre loro. Bene quindi che alcuni autisti accettino di diventare controllori part-time, ma no alla strumentalizzazione contro gli amministrativi che hanno risposto negativamente alla chiamata”. Lo ha detto all’agenzia Dire, il segretario generale Filt Cgil, Eugenio Stanziale a proposito del ...

Atac - mossa anti-evasione : 5mila autisti diventano 'controllori part-time' : Gli impiegati dell'Atac avevano detto 'no, grazie'. Nessuno tra i 1.201 amministrativi della società dei trasporti ha voluto abbandonare la scrivania per passare il tempo sui bus a caccia di ...

Roma - autobus Atac prende fuoco : paura in viale Regina Elena/ Ultime notizie : 15esimo caso - tutti contro Raggi : Roma, autobus Atac prende fuoco: paura tra i passeggeri in viale Regina Elena, nessun ferito o intossicato ma proteste contro l'amministrazione Raggi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:21:00 GMT)

Atac : Multe pagabili a bordo con bancomat : Roma – I passeggeri sorpresi senza biglietto potranno pagare la sanzione ridotta del 50% anche con bancomat e carta di credito a bordo del bus. Atac infatti ha avviato un’innovazione per consentire il pagamento immediato della multa tramite pos, di cui è stata dotata una parte dei verificatori, senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini. Una semplificazione grazie alla quale il cliente potrà evitare di recarsi alla posta e ...

Un cAtaclisma nel passato di Urano : impatto con un corpo celeste grande due volte la Terra : Un massiccio oggetto celeste dalle dimensioni pari a due volte quelle della Terra, e forse anche di più, che in un remoto passato ha fatto una visita non proprio ‘di cortesia’ a Urano, condizionandone l’evoluzione: è l’ipotesi formulata in una nuova ricerca condotta da un gruppo internazionale di astronomi e coordinata dall’Università di Durham. Lo studio è stato illustrato nell’articolo “Consequences of Giant Impacts on Early Uranus for ...

Camanzi (Art) : Seguiamo con attenzione caso Atac : Roma – Andrea Camanzi, presidente dell’Autorità per la regolazione dei trasporti (Art), ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto a margine della presentazione del Quinto rapporto annuale al Parlamento. Per quel che riguarda la situazione dell’azienda di trasporto pubblico di Roma, l’ATAC, ormai tristemente nota per lo stato del servizio che offre, “ci siamo espressi per applicare la nostra direttiva del ...

Penna (M5S) : Atac - Procura favorevole a Concordato : Roma – Carola Penna, Consigliera capitolina del M5S, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. “Parere favorevole al piano di Concordato preventivo presentato da Atac, espresso dai PM della Procura di Roma e depositato presso il tribunale fallimentare”. “Secondo quanto scritto nell’atto, la prospettiva proposta sembrerebbe essere la migliore perseguibile. Presentando meno criticità rispetto ad un ...

Atac - Pm Roma dice sì al concordato per evitare fallimento : Roma, 18 giu. , askanews, Gli inquirenti della Procura di Roma hanno dato parere favorevole al piano di 'concordato preventivo in continuità' presentato nelle scorse settimane dall'azienda del ...

Roma - ragazzini rom lanciano sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac : Lancio di sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac di via Candoni, in zona Magliana a Roma . A quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 14.30 un gruppo di ragazzini, probabilmente ...

Lanzalone puntava a entrare in concordato Atac : Roma, 16 giu. , AdnKronos, - Luca Lanzalone puntava a ottenere incarichi professionali per il suo studio anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto pubblico di ...

Lanzalone puntava a entrare in concordato Atac : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – Luca Lanzalone puntava a ottenere incarichi professionali per il suo studio anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto pubblico di Roma, Atac. Dalle carte dell’ continuano a emergere nuovi elementi, in particolare sulla figura dell’ex presidente di Acea. In una intercettazione del 22 maggio “Carlo – Giampaolino, verosimilmente Carlo Felice ...

Lanzalone puntava a entrare in concordato Atac : Roma, 16 giu. (AdnKronos) - Luca Lanzalone puntava a ottenere incarichi professionali per il suo studio anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto pubblico di Roma, Atac. Dalle carte dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma continuano a emergere nuovi element

Lanzalone puntava a entrare in concordato Atac : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – Luca Lanzalone puntava a ottenere incarichi professionali per il suo studio anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto pubblico di Roma, Atac. Dalle carte dell’ continuano a emergere nuovi elementi, in particolare sulla figura dell’ex presidente di Acea. In una intercettazione del 22 maggio “Carlo – Giampaolino, verosimilmente Carlo Felice ...

Lanzalone puntava a entrare in concordato Atac : Luca Lanzalone puntava a ottenere incarichi professionali per il suo studio anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto pubblico di Roma, Atac . Dalle carte dell' ...