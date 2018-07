Aston Martin - Test su strada per la Vantage S

Aston Martin DB5 - eccone una di Lego per gli appassionati di 007 – FOTO : Ricordate la Aston Martin DB5 che debuttò in “Missione Goldfinger” del 1964, accanto al più popolare degli agenti segreti? Ebbene ora potete costruirvela a casa coi mattoncini Lego, mettendo insieme i 1.290 pezzi predisposti dall’azienda danese per omaggiare uno dei modelli di auto più affascinanti mai comparsi in una pellicola di 007. La DB5 fa parte della serie Creator Expert, ed è in scala 1:8 (10 cm di altezza, 34 cm ...

Aston Martin Volante Vision Concept - l’auto volante per chi odia il traffico in città [FOTO] : Il nobile Costruttore di auto inglese starebbe sviluppando un prototipo di veicolo volante dotato di un propulsore elettrico a zero emissioni Prende il nome di volante Vision Concept l’ultimo prototipo firmato da Aston Martin: non si tratta però di una nuova sportiva a quattro ruote bensì di un vero e proprio aereo ecosostenibile che sarà in grado di evitare il traffico congestionato nelle realtà urbane. Le immagini che vi proponiamo ...

Aston Martin - Svelata la Volante Vision Concept : La Aston Martin presenta la Volante Vision Concept, un progetto sviluppato in collaborazione con la Cranfield University, la Cranfield Aerospace Solution e la Rolls-Royce. Si tratta di un aereo a decollo ed atterraggio verticale (VTOL), simile concettualmente ai veicoli a cui sta lavorando Uber per il progetto Elevate: per il momento, tuttavia, non ci sono prospettive per una immediata produzione in serie.Lo stile Aston per un aereo ibrido a ...

Aston Martin Cygnet V8 - una citycar “da corsa” : Vi ricordate della Aston Martin Cygnet? Si tratta della citycar prodotta da Aston Martin dal 2011 al 2013, su base Toyota iQ. Un flop pressoché totale, immesso sul mercato soprattutto per consentire al marchio britannico di abbassare la media delle emissioni inquinanti della sua flotta, così da risultare in linea con le normative europee al riguardo. Nonostante la sua soppressione sia stato uno dei primi provvedimenti della nuova gestione ...

Aston Martin V8 Cygnet : l’incredibile citycar con motore 4.7 litri da 430 CV [GALLERY] : Realizzata in esemplare unico dal reparto “Q by Aston Martin” per un facoltoso cliente, la V8 Cygnet verrà presentata a Goodwood Vi ricordate l’Aston Martin Cygnet? Si trattava di una Toyota IQ rifinita dalla nobile Casa di Gaydon e venduta esclusivamente ai suoi clienti. Ora, il reparto speciale di personalizzazione “Q by Aston Martin” ha realizzato per un facoltoso cliente. La vettura è stata modificata con l’adozione di roll bar, nuovi ...

Che gioielli i modelli speciali Aston Martin : Q è il nome di uno dei servizi di personalizzazione più famosi, e lussuosi, dell'automotive. Lo ha creato sei anni fa Aston Martin per rilanciare il marchio. Una 'sartoria su misura' che rende ancora ...

Aston Martin DB11 - Due nuove serie speciali firmate Q : Il reparto Q dell'Aston Martin ha realizzato due nuove serie speciali basate sulla DB11. La versione coupé della sportiva è stata modificata ispirandosi alle vetture classiche per creare un'edizione limitata di 20 esemplari denominata Classic Driver Edition, mentre dalla Volante è nata una one-off creata in collaborazione con la Henley Royal Regatta, della quale la Casa di Gaydon è partner ufficiale. Open top. Dopo il modello presentato lo ...

Aston Martin DBS Superleggera : una super GT da 725 cavalli e 340 km/h : 4 Sostituire le gloriose Vanquish e Vanquish S non era semplice, ma in Aston Martin sono riusciti a creare qualcosa di superiore sotto pressoché ogni punto di vista. Per la loro nuova super GT [VIDEO] la casa di Gaydon ha scelto non uno ma ben due nomi storici: DBS e superleggera termine italiano utilizzato in passato per DB4-DB5-DB6 carrozzate da Touring. La nuova DBS è stata presentata negli scorsi giorni a Londra, durante una ...

Aston Martin DBS Superleggera - omaggio alla storia italiana" : ... GT, Sport e Sport Plus, . Della dotazione di serie della DBS Superleggera i dispositivi keyless entry, il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, la telecamera a 360 gradi con ...

Aston Martin DBS Superleggera - figlia del vento : Poche case automobilistiche sono abili come la Aston Martin nell’allestire versioni speciali di un modello, modificandone il carattere e ringiovanendone l’immagine. Un’abilità maturata nella scorsa decade, quando non c’erano risorse per progettare modelli completamente nuove e l’unica possibilità era rinfrescare quelli esistenti. Ma ora è tutto diverso, perché la DB11 è nuova fiammante e preparare una variante più ...

Aston Martin DBS Superleggera : potenza - eleganza e quel nome italiano per la strepitosa supercar inglese [FOTO] : La nuova ammiraglia della nobile Casa inglese sfoggia un design mozzafiato e un V12 biturbo da 725 CV La Casa di Gaydon con il debutto della nuova Aston Martin DBS Superleggera rispolvera un nome storico che risale al 1962, quando il Costruttore britannico legò il suo nome all’atelier italiano “Carrozzeria Touring Superleggera”. La DBS Superleggera rispolvera sfoggia un corpo vettura con pannelli in fibra di carbonio perfettamente scolpiti che ...

Aston Martin DBS Superleggera - Bolide ultralight da 725 CV : Riporta in scena una sigla e una denominazione iconiche. Nel contempo, manda in pensione la Vanquish S per piazzarsi al vertice della gamma Aston Martin. Svelata durante un evento esclusivo a Londra, la DBS Superleggera è la sintesi dellestrema evoluzione del linguaggio stilistico e delle conoscenze aerodinamiche della Casa di Gaydon. Super-aerodinamica. La denominazione Superleggera è un richiamo allarchitettura light ideata dalla ...

Aston Martin Rapide AMR - la berlina da 300 all’ora : È stato in occasione dell’ultima 24 Ore di Le Mans – corsa vinta da Fernando Alonso – che Aston Martin ha deciso di togliere i veli all’ultima creazione marchiata Aston Martin Racing. Dopo la DB11, vista non più tardi di un mese fa, è ora la Rapide ad essere stata oggetto delle attenzioni dagli uomini del reparto corse della casa inglese. L’ultima arrivata del marchio di Gaydon si chiama, così, Aston Martin Rapide ...