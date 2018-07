Assia Montanino | cos' hanno scoperto sulla segretaria particolare di Di Maio | con chi è

L’assunzione di Assia Montanino come segretaria di Luigi Di Maio a 72.000 euro all’anno : Nella giornata di ieri si è molto parlato della dottoressa Assia Montanino, ragazza di 26 anni originaria di Pomigliano d'Arco assunta su chiamata diretta come capo segreteria del ministero del Lavoro e del Mise dal ministro Luigi Di Maio. La notizia ha scatenato un'accesissima polemica per due motivi: la presunta scarsa esperienza della giovane e lo stipendio concordato (circa 72.000 euro annui), troppo alto in rapporto alle competenze ...

Assia Montanino - giovane segretaria particolare di Luigi Di Maio : "Su di me illazioni e sessismo" : Dopo la difesa di Luigi Di Maio, l'autodifesa di Assia Montanino, finita nell'occhio del ciclone per un articolo de Il Giornale sul suo oneroso incarico da segretaria particolare al Ministero del Lavoro, dall'amico e compaesano ministro. "Le illazioni sulle mie competenze le ritengo inaccettabili e gli autori ne dovranno rispondere in tribunale. È triste notare come un giovane in Italia debba costantemente difendersi dalle accuse di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Decreto Dignità e Assia Montanino - Di Maio nel mirino (19 luglio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Di Maio nella bufera dopo l'assunzione di un'amica. Milan, oggi la sentenza del Tas sull'esclusione dalle Coppe (19 luglio 2018)(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Assia Montanino - l'amica di Di Maio assunta al Ministero/ Il passato con Carlo Calenda : Di Maio assume l’amica a 70mila euro all’anno. Assia Montanino nuovo segretario particolare del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, e scoppia la polemica(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 00:40:00 GMT)

Assia Montanino - L'AMICA DI DI MAIO ASSUNTA AL MINISTERO/ Nicodemo (Pd) difende il capo M5S : Di MAIO assume l’amica a 70mila euro all’anno. ASSIA MONTANINO nuovo segretario particolare del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, e scoppia la polemica(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:38:00 GMT)

Assia Montanino - assistente di Di Maio : illazioni inaccettabili | : Dopo la polemica scoppiata tra il vicepremier e il Giornale , che ha rivelato lo stipendio della segretaria, la giovane affida ai social la sua difesa: "È triste notare come un giovane in Italia debba ...

Assia Montanino - la segretaria 26enne assunta da Di Maio : «Illazioni inaccettabili - ho diritto a due stipendi» : Dopo le accuse la donna ha risposto su Facebook: «Mio padre vittima degli usurai, mi sono guadagnata stima e fiducia di tutti lavorando sodo per anni». Il vicepremier: «Si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria»

Assia Montanino - la segretaria 26enne assunta da Di Maio : "Ho diritto a 2 stipendi" : Il caso di Assia Montanino , 26 anni, portata da Luigi Di Maio alla guida della sua segreteria al Ministero con uno stipendio di 72mila euro continua a tenere banco. Dopo la difesa a spada tratta a ...

Assia Montanino - l'amica di Di Maio assunta al Ministero/ La 26enne replica : "Illazioni inaccettabili..." : Di Maio assume l’amica a 70mila euro all’anno. Assia Montanino nuovo segretario particolare del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, e scoppia la polemica(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Di Maio difende Assia Montanino - il capo della segretaria : 'Onesta e leale' : "Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha ...

Chi è Assia Montanino - la segretaria particolare di Di Maio : E' una pasionaria grillina della prima ora, ha 26 anni e come il leader pentastellato viene da Pomigliano D'Arco

Di Maio e Assia Montanino - la capo segreteria 26enne assunta al ministero : 'È onesta e leale' : 'Uno schifo'. Commenta così Di Maio la notizia apparsa oggi sul Giornale dell'assunzione come capo segreteria per 72mila euro all'anno di Assia Montanino , 26enne di Pomigliano D'Arco, il comune dell'...

Assia Montanino - compaesana di Di Maio - assunta dal ministro come «segretaria personale» : esplode la polemica - ma il vicepremier risponde ... : Vive nel comune dell'hinterland napoletano in cui è nato e cresciuto il suo nuovo datore di lavoro, ha 26 anni ed è laureata in Economia. Grillina, nel 2015 si è candidata alle amministrative a ...

Assia Montanino - Di Maio la difende : "È persona onesta e leale" : Sul caso di Assunta 'Assia' Montanino la replica di Luigi Di Maio non si è fatta attendere. Il vicepremier si schiera a difesa dell'amica , ora approdata al Mise come sua segretaria particolare con ...